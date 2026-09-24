Javier Álvarez | “En cinco años hemos pasado de cero a 5,3 millones para investigar el cáncer en A Coruña”

Javier Álvarez posa para El Ideal Gallego en la sede de la AECC en la calle Real Patricia G. Fraga

Empezó desde su tierra, Irixoa, en la junta local que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) tiene en este municipio. Allí Javier Álvarez (Irixoa, 1964) se enganchó a esta labor altruista, que conoció desde todos sus prismas, porque “en el rural hay que hacer de todo”. En marzo dio el gran salto y asumió la presidencia de la AECC en A Coruña, dando el relevo a Manuel Aguilar. Tras unos meses de mucho trabajo pero también de mucha ilusión, marca los objetivos de esta nueva etapa, donde la investigación oncológica –que hoy celebra su día mundial– ocupa un lugar destacado. Sin ella, reconoce, no habría avances.

Lleva unos seis meses en el cargo, ¿cómo ha sido el inicio?

A mí me engañaron, me dijeron que lo iba a llevar con el dedo meñique y casi trabajo más aquí que en mi trabajo diario (ríe). Pero estoy encantado. Esto es algo enormemente ilusionante.

¿Cómo llega usted a la AECC?

Por el anterior presidente. Manuel Aguilar y yo somos amigos desde hace 40 años y un día, cenando, me pidió que le echase una mano en la asociación en la zona de Irixoa. Realmente fue lo que más me motivó, porque pude pulsar de primera mano la actividad del voluntariado. Porque, claro, allí tú te lo guisas y tú te lo comes. Tienes que hacerlo absolutamente todo: una cena, una comida, una andaina, una actividad cultural... Son concellos donde, en muchas ocasiones, es la única asociación que existe.

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Es una de sus grandes apuestas, estar más en el mundo rural.

Sí, es uno de nuestros objetivos primordiales: tratar de llegar a más personas en el mundo rural. Es una población envejecida, aislada, en muchas ocasiones en soledad porque no tienen descendientes, con malos medios de comunicación o con imposibilidad de desplazarse. Es un trabajo arduo que, obviamente, no se va a hacer en el corto plazo. Requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, mucho dinero. Por ello, el apoyo de la sociedad civil es importantísimo. Estamos a punto de cumplir el socio número 23.000. Son 23.000 personas que todos los meses aportan su granito de arena, grande o pequeño, da lo mismo, pero que supone el 65% de nuestros ingresos.

Parte de esos ingresos son para los servicios gratuitos, pero también la investigación absorbe una cuantía elevada. ¿Cuánto se destina en A Coruña?

En Galicia, estamos financiando 43 proyectos vivos con un monto total de 6.100.000 euros. De ellos, 38 son de A Coruña, unos 5.350.000 euros. O sea, el 87,5% de la financiación en la comunidad viene a esta provincia. A Coruña es muy potente en la investigación oncológica, sobre todo en cáncer de cerebro, de pulmón, de mama, de páncreas y sistema nervioso central. Tenemos que estar contentos porque hace cinco años la financiación de la AECC en Galicia era cero.

¿Cero?

Sí. Ni un euro de inversión. En estos últimos cinco años hemos sido capaces de pasar de cero a 6,1 millones en Galicia y 5,3 en A Coruña. Yo creo que vamos a ser capaces de continuar en esta línea ascendente. Va a ser una de las líneas de trabajo en las que voy a invertir más tiempo, esfuerzo, dedicación y tozudez. Que tozudo soy bastante (ríe).

Es una subida muy destacada.

El trabajo que hizo Manuel Aguilar fue admirable. Logró objetivos que eran inimaginables ocho años antes: de 10.000 socios se pasaron a 23.000; de 300 voluntarios a 850; de un presupuesto de millón y medio a cuatro y medio; de 16 profesionales a 39 dentro de la asociación; de 1.600 pacientes a casi el doble...

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¿Qué le gustaría lograr a usted?

Yo me daría por satisfecho con mantener el legado que dejó. Pero si algo me gustaría es tratar de penetrar muchísimo más en el mundo rural. La población rural no tiene por qué desplazarse para lograr obtener servicios que a nosotros prácticamente nos vienen dados. Y por supuesto, tratar de incrementar el apoyo a la investigación. Sin investigación, no se progresa en la lucha contra el cáncer. Es imposible.

Pero lleva muchos años...

Sí. Requiere, por término medio, un periodo de 20 años desde el momento en el que inicias un proceso investigador hasta que impacta directamente en el paciente. Y no podemos quedarnos a mitad del camino.

Menciona que atienden al doble de pacientes que hace ocho años, ¿a qué se debe esta subida?

A más población envejecida, más pacientes. Pero tampoco ayuda demasiado la vida que llevamos. Por eso incidimos tanto en la prevención y en los hábitos saludables. Hay que hacer deporte. Yo, por ejemplo, tengo una mochila aquí para ir después al gimnasio.

Llevamos muchos años escuchando ese mensaje y, sin embargo...

Yo creo que está calando cada vez más. Los chavales cada vez beben y fuman menos, aunque vapean... Pero cada vez se hace más deporte. Este mensaje tiene que calar como la lluvia fina. No podemos cansarnos de repetir en cada una de nuestras casas y a cada uno de nuestros hijos e hijas que hay que llevar una vida saludable. Porque eso previene y está en nuestra mano.