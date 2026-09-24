Instrumentos de más de 5.000 años en un concierto: así será el 'viaje mitológico' de Abraham Cupeiro y la OSG en A Coruña

Un momento del ensayo de Abraham Cupeiro con la OSG, esta mañana, en el Palacio de la Ópera Carlota Blanco

A Coruña se prepara para "una ocasión excepcional sin precedentes". Así será, por lo menos para el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, el concierto que ofrecerá el multiinstrumentalista Abraham Cupeiro junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) el próximo 29 de enero en el Coliseum. 'Mythos', más que un concierto, será todo un 'viaje sensorial' guiado por instrumentos de más de 5.000 años de antigüedad en el que se repasarán las mitologías de Grecia, Roma, Persia, India y, por supuesto, del mundo celta.

La OSG participará en octubre en el XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá Más información

Durante la mañana de este jueves, se celebró en el Palacio de la Ópera el acto de presentación del evento, en un acto que contó con la presencia, además de Juan Antonio Cuéllar, del propio músico gallego, el director del Coliseum, Javier Rodríguez, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Antes de ello Cupeiro aprovechó su presencia en la casa de la OSG para ensayar alguna de las piezas que ofrecerá el próximo mes de enero en el multiusos herculino. El evento, según explicó el director del recinto, supone, además, "una logística importante", ya que se esperan agotar las aproximadamente 6.000 localidades destinadas como aforo máximo de capacidad para asientos.