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A Coruña

Inés Rey reitera su petición de gestión de fondos estatales para vivienda

Europa Press
24/09/2026 16:23
La alcaldesa, Inés Rey, este viernes
La alcaldesa, Inés Rey
Javier Alborés
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a demandar a la Xunta gestionar los fondos que el Gobierno central transferirá a la Administración autonómica gallega para esta ciudad y la de Santiago por ser ambas declaradas mercados tensionados.

"2,4 millones y 1,2 millones", ha sentenciado sobre partidas para incremento del parque público municipal de vivienda y para ayudas destinadas a movilizar vivienda vacía.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante una intervención en el Pleno de la Cámara gallega

La Xunta niega que el fondo estatal para vivienda en A Coruña se vaya a destinar a otros municipios

Más información

"Nosotros hemos hecho una propuesta de destinar 2,4 millones de euros para renovación de alquiler social de viviendas que son propiedad del Ayuntamiento y se incorporen al mercado y 1,2 millones para una convocatoria anual de ayudas directas al pago de esos seguros de impago que cubren el riesgo en viviendas vacías", ha sentenciado.

Lo ha hecho al explicar que desde el consistorio se han enviado sendas cartas a la conselleira de Vivenda y a la ministra de Vivenda "con las propuestas del Ayuntamiento". "Supongo que no habrá ningún problema", ha aseverado tras una visita a las obras de remodelación del edificio de la calle Veeduría.

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