Inés Rey reitera su petición de gestión de fondos estatales para vivienda

La alcaldesa, Inés Rey Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a demandar a la Xunta gestionar los fondos que el Gobierno central transferirá a la Administración autonómica gallega para esta ciudad y la de Santiago por ser ambas declaradas mercados tensionados.

"2,4 millones y 1,2 millones", ha sentenciado sobre partidas para incremento del parque público municipal de vivienda y para ayudas destinadas a movilizar vivienda vacía.

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"Nosotros hemos hecho una propuesta de destinar 2,4 millones de euros para renovación de alquiler social de viviendas que son propiedad del Ayuntamiento y se incorporen al mercado y 1,2 millones para una convocatoria anual de ayudas directas al pago de esos seguros de impago que cubren el riesgo en viviendas vacías", ha sentenciado.

Lo ha hecho al explicar que desde el consistorio se han enviado sendas cartas a la conselleira de Vivenda y a la ministra de Vivenda "con las propuestas del Ayuntamiento". "Supongo que no habrá ningún problema", ha aseverado tras una visita a las obras de remodelación del edificio de la calle Veeduría.