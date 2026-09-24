Atasco en Alfonso Molina en 2001RETENCIONES EN LA AVENIDA DE ALFONSO MOLINA CONVIRTIERON LOS CARRILES EN UN GRAN ATASCO Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años se conocían los datos de circulación en la entrada de la ciudad: mientras por Alfonso Molina circulan cada día 100.000 vehículos, As Xubias solo es elegida por uno de cada diez conductores. Hace 50 años, en 1976, los trabajadores del Metal decidían mantener su huelga, mientras que hace cien años, en 1926, un grupo de vecinos visitó el periódico para pedir atención sobre el río Monelos, ya que, según denunciaban, estaba lleno de desperdicios.

Hace 25 años | Unos 100.000 vehículos circulan cada día por Alfonso Molina

As Xubias no está de moda. Sólo uno de cada diez conductores utiliza esta ruta para entrar en la ciudad, el resto apuesta por la avenida de Alfonso Molina para acceder al casco urbano, una vía que recibe una media diaria de 100.000 vehículos. La densidad de circulación en la carretera favorita de los coruñeses eleva a la enésima potencia la posibilidad de atascos y retenciones. Mientras tanto, As Xubias muere de aburrimiento. El Ayuntamiento repite hasta la saciedad que As Xubias también existe, que el acceso se construyó para conseguir una circulación más fluida. Un año después de su entrada en servicio, nueve de cada diez conductores prefieren complicarse la vida. La costumbre y una compleja e inoperativa red viaria comarcal mantienen a Alfonso Molina como líder indiscutible de los accesos a la ciudad. La construcción de la Tercera Ronda, la vía de circunvalación que revolucionará los accesos a la ciudad, marcará un antes y un después en la infraestructuras de A Coruña El macroproyecto, empezará a tomar forma en el año 2002.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Los trabajadores del Metal deciden en Riazor mantener su huelga

Por abrumadora mayoría, los trabajadores del Metal de La Coruña decidieron continuar la huelga iniciada hace tres días para forzar la postura de los empresarios en las deliberaciones que se están llevando a cabo para la firma de un nuevo convenio conectivo en las empresas del ramo. La asamblea se celebró en la Polideportiva de Riazor con la asistencia de más de tres mil obreros.

En la crónica de sucesos, los daños ocasionados por el incendio de una casa de Vilaboa no han sido tan notables como en principio se creía, ya que solamente ardió la buhardilla y una habitación del segundo piso. La cifra de diez millones de pesetas se considera excesiva, pues posiblemente no lleguen los daños ni a la mitad.

Y tuvo lugar una reyerta en la calle del Papagayo de esta ciudad, entre dos jóvenes y tres vecinos de la citada calle. Uno de estos últimos utilizó en la pelea un cinturón de hierro con el que golpeó a los jóvenes. Un coche-patrulla de la Policía Armada se personó en el lugar y detuvo a tres personas.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Vecinos de Monelos se quejan de que el río es un depósito de desperdicios

Una comisión de vecinos del barrio de Monelos nos ha visitado para rogarnos que haciéndonos eco de sus justas quejas las traslademos al alcalde interesándole sean atendidas. Se lamentan, con razón, del abandono en que se tiene el río de Monelos, constituyendo un peligro para la salud, pues la falta de agua y la abundante yerba que ha crecido convierte aquello en un depósito de desperdicios. Como si esto no fuera bastante, el caño de desagüe de las casas está obstruido. Transmitimos gustosos el ruego confiando en que serán corregidas tales deficiencias, atendiendo con urgencia la justa demanda de los vecinos de dicho barrio. Por otra parte, reina gran descontento entre los aficionados a la caza de Sada, porque a pesar de levantarse la veda un mes después de los años anteriores, apenas encuéntrase pieza a que tirar.

Además, la comisión organizadora del homenaje que el Magisterio local ha de ofrecer a su distinguida compañera María Barbeito, interesa de todas aquellas personas que deseen asistir al referido acto recojan sus respectivas tarjetas.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego