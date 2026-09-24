El Puerto de A Coruña plantea eliminar la música electrónica de la programación

Un concierto en el muelle de Batería Germán Barreiros

Los conciertos en el muelle de Batería cambiarán notablemente de cara al próximo año. El recinto de la ciudad con mayor aforo, en el que se celebran festivales como Morriña Fest, Recorda Fest o Son&Mar, además de los recitales de artistas que necesitan un aforo por encima de los 10.000 asistentes, cambiará las reglas del juego para conciliar mejor con los residentes del entorno. Y una de esas decisiones pasa por eliminar de la ecuación los recitales de música electrónica.

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Es uno de los planteamientos que ha transmitido la Autoridad Portuaria tanto al Ayuntamiento como a los promotores de cara a la programación de 2027, además de otras cuestiones que tienen que ver con el horario de actividades. "La Autoridad Portuaria plantea que no se hagan espectáculos de música electrónica y esa es una de las cuestiones que se planteará a los promotores: que no se programen conciertos de ese tipo", transmiten fuentes de la entidad a El Ideal Gallego. Además, respecto a la queja formal presentada por un grupo de vecinos, que amenazan con acabar en un caso similar al del Santiago Bernabéu y boicotear la celebración de eventos, explican: "La licencia de actividad la concede el Ayuntamiento y es el que marca los horarios y los límites acústicos".

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Por su parte, desde el Gobierno local, se desliza la existencia de un acuerdo entre las tres partes (Puerto, Ayuntamiento y promotores) para que la hora límite de las actuaciones, especialmente en víspera de días laborables, sean las 01.00 horas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el grueso del público comienza a ingresar al filo de las 21.00 horas, quienes se han acostumbrado a pasar por caja creen que se lo pensarían dos veces antes de marcharse tan "temprano". "No vamos a dejarnos 100 euros entre entrada y consumiciones para tener que irnos a la una de la mañana", señalan María, Vicky, Adrián y Alfonso, un grupo de habituales en el Recorda, Morriña y demás eventos del muelle de Batería. De hecho, cuando el tardeo Pica Pop finalizó a las 02.00 horas el pasado sábado eran muchos los que pedían más.

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El último evento de música electrónica que se celebró en el muelle de Batería fue el concierto de Gabry Ponte, el viernes 18 de septiembre. Acudieron casi 5.000 personas y en la Policía Local no se registró ni una sola queja. Además, hay que tener en cuenta que la nave que se instala en la explanada principal atenúa buena parte del impacto sonoro.