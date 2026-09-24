El hospital de A Coruña sitúa a su unidad de Cardiología entre las mejores del mundo

Dos cirujanos, en una operación en el Chuac Archivo El Ideal Gallego

La revista Newsweek ha publicado su tradicional ranking de salud, en el que ordena los hospitales del mundo reconociendo cuáles son los líderes mundiales hasta en trece especialidades médicas: Cirugía Cardíaca, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Nefrología, Neurología, Neurocirugía, Oncología, Ortopedia, Pediatría, Neumología, Urología y Obstetricia y Ginecología. Es en la especialidad de Cardiología en la que aparece el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) como uno de los mejores del mundo en este ámbito.

Son en total 25 los hospitales de España que aparecen este año recogidos en el prestigioso ranking de Newsweek, entre los que se encuentra también el Chuac, que se cuela en el top gracias a destacar en el área de Cardiología (que recoge un total de 300 centros analizados), que lidera la Clínica Cleveland de Estados Unidos.

Así, el Chuac se encuentra en el puesto 181 de una clasificación en la que el primer español es el hospital madrileño de La Paz (18). Se trata del único centro médico gallego que ha conseguido el reconocimiento del ranking de Newsweek, que valora la reputación de las clínicas, las acreditaciones sanitarias (por ejemplo, los programas de especialización) y la evaluación de los pacientes a través de encuestas sobre su percepción en la atención.

El hospital español que aparece mejor situado es el Clínic de Barcelona, que se coloca en el puesto 10 de las especialidades de Nefrología y de Obstetricia y Ginecología, mientras que La Paz (Madrid), Vall d'Hebron (Barcelona) y Gregorio Marañón (Madrid) son los nombres estatales que más se repiten en los distintos apartados.

No es la primera vez que el Chuac aparece en listados de los mejores hospitales. El Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por la consultora Merco, empresa especializada en este tipo de estudios, situó el pasado otoño al hospital de A Coruña en el puesto 17 como mejor hospital de España y como el mejor centro gallego.

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Con ello, especifican, "mejora un puesto con respecto al mismo estudio realizado el pasado año por lo que asicende del puesto 18 al puesto 17" en un estudio en el que participaron 787 hospitales, públicos y privados, de España.

En cuanto a los servicios sanitarios del Chuac con mejor proyección de España destaca los de Rehabilitación y Cirugía Oral y Maxilofacial, quedando en los puestos seis y diez en sus respectivas categorías, así como el de Farmacia Hospitalaria, en el número 13, y el de Radiodiagnóstico, en el puesto 14, el mismo de Anestesia y Reanimación.