Familias y alumnos del CEIP Cidade Vella se concentraron este jueves a las puertas del centro escolar para exigir una "reforma integral" que termine con los desperfectos que hay en las instalaciones.

No es la primera vez que se da una protesta de este tipo, pero la gota que ha colmado el vaso este curso es que una piedra de grandes dimensiones provocase el pasado 10 de septiembre -con el curso ya en marcha y los niños en el colegio- desprendimientos en la cubierta.

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"Por que fan obras en horario escolar?", "están as paredes a medio pintar", "choven pedras que nos poden matar" o "as pingueiras vannos enfermar" fueron algunos de los lemas de la concentración, en la que familias y estudiantes volvieron a exigir a las administraciones una reforma integral del CEIP mientras Xunta y Ayuntamiento siguen polemizando sobre quién es responsable de ello. desprendimientos en la cubierta en pleno horario lectivo. Según la Xunta, el principal culpable de este suceso es el Ayuntamiento de A Coruña, la administración que se encontraba realizando trabajos en la parte superior del edificio. Desde el Gobierno local, por su contra, consideran que el material que provocó la rotura de parte de la cubierta pertenecía al Ejecutivo gallego, que es quien realizó actuaciones en el tejado del centro por última vez.

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Pero en medio de la guerra, el grito de la comunidad escolar es unánime: terminar con la situación de un "colegio que cae a cachos".