El festival de cultura accesible Festigual vuelve a A Coruña del 4 al 19 de noviembre 

Foto de familia con los asistentes a la presentación de la décima edición de Festigual Cedida

A Coruña acogerá del 4 al 19 de noviembre la décima edición del festival de cultura accesible Festigual, con propuestas en 29 espacios, según informó este jueves la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad y vicepresidenta de la Fundación Emalcsa, Nereida Canosa.

En el acto también estuvieron presentes la diputada provincial Sol Agra; María Arantzazu Escalada Sarabia, directora de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Reale Foundation España; Ricardo Castro Santa Cruz, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski y Belén Rey, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación María José Jove y responsable del programa Cultura Accesible e Inclusiva y Festigual en la FMJJ.

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La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Deputación da Coruña, forma parte de la programación de inclusión y dinamización que impulsa el gobierno local para universalizar el acceso a la cultura e incluirá actividades en espacios como teatros, bibliotecas y centros cívicos, así como el mercado de Monte Alto, el Hospital Marítimo de Oza y el centro penitenciario de Teixeiro.

Una programación por 29 espacios de la ciudad

La décima edición amplía notablemente la presencia de Festigual en la ciudad, con actividades en el teatro Rosalía de Castro, eatro Colón, Fórum Metropolitano, Palacio da Ópera, Centro Ágora, Universidade da Coruña, Hospital Marítimo de Oza, Centro Penitenciario de Teixeiro, Fundación María José Jove, Mercado de Monte Alto, La Barra, centros cívicos y bibliotecas municipales, entre otros.

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La programación reunirá música, teatro, danza, humor, cine y artes visuales, junto con actividades participativas, experiencias inmersivas, propuestas formativas y espacios de encuentro y reflexión. Entre los temas abordados estarán la salud mental y el bienestar emocional, la soledad de las personas mayores, la discapacidad y el acceso al arte.