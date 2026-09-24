El Ayuntamiento deniega a la Aesia su petición de más espacio en el inmueble del casco antiguo

Edificio de La Terraza Archivo El Ideal Gallego

La alcaldesa, Inés Rey, explicó este jueves que se ha denegado la petición de más espacio de la Aesia (la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial), que está instalada en la Casa Veeduría de forma provisional, a la espera de que se reforme el edificio de La Terraza. “Ocupa exactamente un 18,6% de la Casa Veeduría, 480 metros cuadrados, y es lo que van a ocupar hasta su traslado definitivo”, declaró.

En cuanto a cuándo se llevará a cabo dicho traslado, aún no hay fecha. Hay que tener en cuenta que La Terraza, en los jardines de Méndez Núñez, y que hasta hace poco acogía los estudios de TVE, también es un edificio histórico, así que la reforma es complicada. Por el momento no se ha publicado el proyecto pero fuentes municipales apuntan a que se tratará de licitar antes de que termine el año, quizá en diciembre.

La agencia gubernamental celebró en mayo su primera jornada de puertas abiertas en su ubicación actual

En febrero del año pasado, la Aesia había inaugurado su nueva oficina. La concesión está pensada por 36 meses. En mayo celebraron su primera jornada de puertas abiertas y poco después pidieron más espacio, pero el edificio también alberga varios servicios municipales de Bienestar Social.

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La labor de la Aesia no consiste solo en velar por el cumplimiento de la normativa o informar sobre los aspectos de la IA al público. También se está construyendo un laboratorio de ideas, en inglés ‘think tank’, para adelantarse a los impactos de la IA en ámbitos diferentes como industrial, social y económico. El tercer aspecto de su trabajo es facilitar ‘sandbox’ (término que alude a un entorno de pruebas aislado) que puedan utilizar las pymes para poner en práctica las innovaciones. Y tendrán que hacerlo todo en 480 metros cuadrados.