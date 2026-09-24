Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenidos dos sospechosos de robo en el narcopiso de Agra de Bragua

Los sujetos huyeron tras cometer un delito en un supermercado pero les siguió un vigilante

Abel Peña
Abel Peña
24/09/2026 21:05
El número 11 de Agra de BraguaDetectan un incremento del menudeo de drogas en el barrio del Agra do OrzánLa Policía Nacional se desplazó hasta este punto ante las quejas de los vecinos de Agra de Bragua
El número 11 de Agra de Bragua
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Policía Nacional detuvo en la mañana de ayer a dos sospechosos de robo que habían cometido un delito en un supermercado de la avenida de Finisterre. Tras una corta huida, se refugiaron en el número 11 de Agra de Bragua, en el Agra do Orzán, en un conocido narcopiso. De allí fueron sacados horas después por la Policía, esposados, como sospechosos de un robo con violencia.

El incidente tuvo lugar a las 12.30 horas, según confirman desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Dos individuos, ambos toxicómanos, se introdujeron en el Mercadona y comenzaron a rondar por los pasillos. En un momento dado, se hicieron con género y trataron de abandonar el establecimiento. Sin embargo, su comportamiento y aspecto habían despertado las sospechas del personal.

Redada en Os Mallos

Los delitos contra la salud pública crecieron durante el primer trimestre del año en A Coruña según datos de Interior

Más información

Una encargada intentó cerrarles el paso, lo que provocó un forcejeo. Tras librarse de ella, huyeron a la carrera atravesando la avenida de Finisterre hasta Agra de Bragua, seguidos de cerca por un guardia de seguridad, que pudo ver cómo entraban en el portal número 11.

Inmediatamente advirtió a las autoridades, y se presentaron en el lugar un par de coches patrulla. Los agentes subieron al primer piso, donde se encuentra el narcopiso, y bajaron minutos después acompañados de los dos hombres esposados, e introdujeron uno en cada patrulla. Desde Jefatura confirman que el cargo es robo con violencia, debido al forcejo. De lo contrario se habría tratado de un simple hurto.

Un problema persistente

Pero, más allá de la anécdota, el incidente pone de relieve lo problemático que se ha vuelto el narcopiso de Agra de Bragua en los últimos años, llegando a convertirse en un verdadero polo generador de delincuencia, como ocurre por otro lado en estos casos. Los vecinos señalan que el problema se concentra en el número 11, donde el residente, un vecino con antecedentes penales, recibe habitualmente a toxicómanos.

El domicilio se ha convertido en los últimos años en un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona

Es un problema habitual, que se ha agudizado en los últimos tiempos, a medida que el consumo del crack ha aumentado en la ciudad. Existen varios narcopisos en barrios como Os Mallos o en calles como Alcalde Marchesi, y siempre causan problemas porque los toxicómanos se desplazan de un punto a otro realizando hurtos para pagarse la siguiente dosis o peleándose entre ellos.

Galicia, segunda comunidad más segura de España, aunque suben los delitos de robo en domicilios y tráfico de drogas

Más información

En febrero de 2025, la Policía Nacional intervino en el número 39, como parte de una operación más amplia contra el menudeo de droga, pero eso no acabó con el problema. De hecho, el cierre de un narcopiso en la Sagrada Familia causó un desplazamiento de toxicómanos a este punto, lindante con O Ventorrillo. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que actualmente es uno de los puntos de venta de drogas más activos de la ciudad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La escritora Eli Ríos

La escritora Eli Ríos denuncia una “agresión verbal” por parte de cuatro hombres
Redacción
Gasolinera

La gasolina y el diésel tocan un nuevo máximo anual y rozan los 2 euros por litro
Europa Press
El número 11 de Agra de BraguaDetectan un incremento del menudeo de drogas en el barrio del Agra do OrzánLa Policía Nacional se desplazó hasta este punto ante las quejas de los vecinos de Agra de Bragua

Detenidos dos sospechosos de robo en el narcopiso de Agra de Bragua
Abel Peña
Elena Corredoira, esta mañana, junto a una de sus piezas en Gures Espacio de Arte Efímero

La coruñesa Elena Corredoira regresa de su 'pausa' para ofrecer su arte más libre y espontáneo
Dani Sánchez