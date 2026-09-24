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A Coruña

David Bisbal parará en A Coruña con su nuevo disco 'Eternos'

El artista ha anunciado una gira con quince conciertos en España

Esther Durán y Efe
24/09/2026 11:43
David Bisbal
David Bisbal, durante su última actuación en el Coliseum
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David Bisbal ha anunciado una nueva gira por España integrada por 15 grandes conciertos en los que presentará los temas de su nuevo disco, 'Eternos', con arranque el 22 de mayo en el Roig Arena de Valencia y final el 9 de septiembre en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla. Entremedias, también parará con su tour en la ciudad de A Coruña, donde cantará el 4 de mayo de 2027 en el Coliseum, después del gran éxito de su último concierto en la ciudad, la pasada Navidad.

El almeriense pasará entre medias por el Bilbao Arena Miribilla el 29 de mayo y, ya en junio, por el Coliseum de A Coruña el día 4, el Palau Sant Jordi de Barcelona el 11, el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 12 y las plazas de toros de Murcia, Albacete y Granada los días 22, 25 y 26, respectivamente.

Bisbal, en un momento del concierto

Navidad, pedida de mano y grandes éxitos: el concierto de Bisbal en el Coliseum lo tuvo todo

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El Movistar Arena de Madrid recibirá a Bisbal el 1 de julio, mes en el que también actuará en la plaza de toros de Alicante el día 10, el anexo del Estadio Villanovense en Villanueva de la Serena (Badajoz) el 17, el Marenostrum de Fuengirola (Malaga) el 22 y el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 24.

Exceptuando este último, para todos ello habrá una preventa para clientes del banco Santander a partir de las 12 horas del próximo martes, 29 de septiembre, aunque la venta general comenzará desde las 14 horas del 2 de octubre.

'Te quiero, te quiero' de Nino Bravo, 'Quijote' de Julio Iglesias o 'Amor eterno' de Juan Gabriel son algunas de las canciones de los años 70 y 80 que Bisbal ha querido reinterpretar en 'Eternos', un álbum que verá la luz el 2 de octubre y que está dedicado a los grandes de la canción romántica de esas décadas.

Pero junto a ellos, la promotora ha avanzado que en esta gira que arrancará en realidad el próximo 6 de octubre en Santiago de Chile y que recorrerá más de 20 ciudades en América, no faltarán los grandes éxitos que han acompañado al artista a lo largo de sus 25 años de carrera, como 'Ave María', 'Bulería' o 'Dígale'. 

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