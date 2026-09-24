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Veeduría
A Coruña

Casa Veeduría culmina la reforma que lo convierte en el verdadero centro de la Ciudad Vieja

La alcaldesa, Inés Rey, informó de que Aesia no contará con más espacio dentro del inmueble

Abel Peña
Abel Peña
24/09/2026 14:29

Con una visita por todo lo alto, con actuación de 'Son Galaico' , la alcaldesa, Inés Rey, inauguró Casa Veeduría, el edificio del siglo XIX que lleva a la Ciudad Vieja al siglo XXI. En compañía de la subdelegada del Gobierno, Obdulia Taboadela, y de la concejala de Participación Ciudadana, Nereida Canosa, recorrieron las estancias que van a acoger nuevas actividades. 

"Durante mucho tiempo, no se podía acceder a tres cuartas partes del edificio", explicó. Gracias a una inyección económica por parte del Gobierno central, se ha podido renovar por completo el inmueble. Eso sí, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) que se encuentra instalada allí provisionalmente no contará con más espacio, dado que ya ocupa el 18%. 

Son casi tres millones los que se han invertido, 1,7 de fondos municipales y otros 1,3 estatales a través del Programa 1,5% Cultural. Las instalaciones están abiertas al público desde hoy. 

Dos grandes reformas que revitalizaron sendos enclaves en el corazón del casco histórico de A Coruña

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