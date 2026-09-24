Arántzazu Ruiz: “Somos una sociedad muy solitaria, reír a la vez es un acto revolucionario”

Arántzazu Ruiz (en el centro), interpreta el papel de Gloria en ‘¿Quieres pecar conmigo?’ Cedida

Tras consolidarse como uno de los mayores éxitos de taquilla de la escena nacional y acumular más de 200.000 espectadores, la comedia ‘¿Quieres pecar conmigo’ aterriza este viernes en el teatro Colón, donde estarán hasta el domingo. Arántzazu Ruiz (Tarragona, 1982) es una de las culpables del éxito de la obra de Borja Rabanal y Joan Olivé y, en los que serán sus primeros días en la urbe, tendrá la misión de hacer disfrutar tanto como lo hace ella en el escenario.

¿Después de años en Madrid y Barcelona, la obra llega a A Coruña. ¿Qué espera del espectáculo en el teatro Colón?

Es mi primera vez en Coruña, pero son impresionantes las imágenes que hemos visto del teatro. El Colón es uno de esos sitios mágicos a los que llegas y das las gracias por estar aquí. Poder actuar en estos espacios me parece tremendamente bonito, va a ser una gozada. Esperemos que esté lleno, que la gente se anime a venir a reír. La respuesta del público siempre es maravillosa, pero no lo das por supuesto, vas a una plaza nueva y tienes que estar ahí y darlo todo. Cuando el público responde es súper bonito, es emocionante, así que esperemos que en Coruña sea así.

“El Colón es uno de esos sitios mágicos a los que llegas y das las gracias por estar aquí. Poder actuar en un teatro así va a ser toda una gozada”

¿Cómo definiría la obra?

Para mí es una obra donde el público disfruta muchísimo y no para de reír. Además, desde la parte interna, creo que es una obra en la que los actores también disfrutamos mucho a la hora de hacerla.

¿Cree que refleja, de forma divertida, una realidad actual?

Exactamente, ellas al final son un poco producto de su tiempo. Son chicas que tienen grandes sueños, pero que no están trabajando duro para conseguirlos. Ellas están en un mundo de sueños y consumo, pero claro, su realidad es otra. Yo creo que en ese sentido conecta mucho con el presente, pero desde un punto de vista divertido.

La obra tampoco renuncia a la crítica social y política.

La trama es la trama, pero de repente a veces incluimos bromas o referencias a cosas que están muy de actualidad, que la gente reconoce. Y hay algo ahí que yo creo que tanto Borja (Rabanal) como Joan (Olivé) –los dos directores– tienen un olfato muy afinado a la hora de conectar con eso que está en la calle, con eso que la gente normal y corriente escucha y dice. Este tipo de actualidad, estas referencias que hacemos nosotras en el escenario, también hace que la gente sienta como que eso no es algo que está anquilosado, que está fresco y que está sucediendo en ese momento. Y eso hace que conecte mucho con la gente. Eso es solo una de esas cosas que nos diferencia de cualquier otra experiencia.

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¿Cómo de diferente es el público dependiendo del lugar de España donde se actúe?

Yo creo que el público va a conectar desde el principio, tengo mucha confianza en nuestra experiencia. Cuando hemos estado en el norte de España, la gente se reía muchísimo. Obviamente hay personas que a lo mejor conectan más con un personaje o con un estilo. Hay momentos de humor absurdo, de canciones,... No hemos estado en Galicia, pero en el norte siempre ha sido fascinante. La obra nació en Cataluña, que siempre tenemos fama de ser como un público exigente. Y luego en Madrid, igual. Al final venía gente de cualquier parte de España.

No siempre ha hecho humor a lo largo de su carrera. ¿Con qué género se siente más cómoda?

Yo empecé con un género más dramático, todos queríamos hacer Shakespeare y estas cosas. Es verdad que yo fui entrando poco a poco en la comedia y a mí me parece un privilegio. En las comedias, o al menos eso dice mi experiencia, suelen tener una vida larga; la gente tiene siempre ganas de reír. También creo que hay una idea con la comedia, que como hacemos risa, no parece seria. Yo me tomo mi personaje de una forma muy seria, yo no me pongo el foco en hacer el chiste, yo pongo el foco en lo que le sucede a mi personaje y, de hecho, en el sufrimiento. A mí me encanta una frase que dice que la comedia es tragedia por mil, como que cuando a los personajes les pasan cosas, cuanto más terribles, peor. No todos los actores tienen ese tempo y ese oído que te exige la comedia.

¿Qué componente especial tiene el teatro?

Todo. Incluso ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, podrán sustituir a los actores en las películas, pero en directo no, es imposible. Yo creo, además, que somos unas sociedad cada vez más solitaria. Reunirnos para ver una obra con otras personas, reír a la vez y compartir eso, es un acto para mí muy revolucionario. Eso es lo que te da el teatro. Y luego, es que suceden cosas todo el rato. Mira que llevamos funciones; yo llevo cuatro temporadas y ninguna función es igual, siempre pasa algo que lo hace especial. Yo creo que la gente, cuando lo ve y lo vive, lo reconoce, y, además piensa: ‘esto que ha pasado hoy no pasó ayer y no pasará mañana’, por lo menos no será de la misma manera. Yo creo que esto es lo que nos garantiza la continuidad.