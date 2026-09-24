A Coruña recibirá 3,6 millones de los fondos estatales para las zonas tensionadas y Santiago, 1,6

Edificio en construcción en Xuxán Germán Barreiros

Tan solo 24 horas después de un nuevo capítulo de tensión política entre Ayuntamiento y Xunta por la gestión de los fondos (5,2 millones de euros) que el Gobierno central derivará a los mercados que se han declarado tensionados, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, volvió a reiterar ayer sus demanda al Gobierno autonómico.

La regidora reclamó de nuevo la gestión de los fondos que el Estado transferirá a la Administración de Alfonso Rueda para las ciudades de A Coruña y Santiago, aportando la cuantía que se repartirá a cada municipio. “Nosotros hemos hecho una propuesta de destinar 2,4 millones de euros para la renovación de alquiler social de viviendas que son propiedad del Ayuntamiento y se incorporen al mercado, y 1,2 millones para una convocatoria anual de ayudas directas al pago de esos seguros de impago que cubren el riesgo en viviendas vacías”, ha sentenciado. Es decir, A Coruña se llevaría 3,6 millones de euros, y Santiago, 1,6.

“La vivienda es la máxima preocupación y deberíamos ser lo más respetuosos posible”, dijo Rey

Rey anunció que el Gobierno municipal ha enviado sendas cartas a la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, “con las propuestas del Ayuntamiento” a las que, añadió, “supongo que no habrá ningún problema porque son medidas aceptables que están en el plan de medidas correctoras que en su momento acompañó a la declaración de zona de mercado residencial tensionado”.

“La máxima preocupación”

“Los fondos van destinados a los ayuntamientos que han sido declarados zona tensionada; son partidas finalistas y la finalidad se encuentra en el documento que presentamos, porque para ser declarada zona tensionada no solo se presentaron datos, sino propuesta de medidas correctoras”, insistió la regidora.

Mientras aseguró no “entender la polémica” que, a su parecer, “no aporta a la ciudadanía”, Rey explicó que “la vivienda es la máxima preocupación y deberíamos ser lo más respetuosos y colaborativos posible con este tema. Yo acabo de ser propositiva”, sostuvo.

El PP critica que la alcaldesa busca "el enfrentamiento” El PP de A Coruña criticó ayer que Inés Rey “decidiera buscar el enfrentamiento para tapar el fracaso de la zona tensionada en un tema tan grave como la vivienda en vez de apostar por el diálogo y el entendimiento entre administraciones”. La formación de Miguel Lorenzo considera que la reclamación de la alcaldesa es “enredar”: “A los ciudadanos no les importa quién construya las viviendas, lo que quieren es que se construyan. Si Inés Rey no es capaz de gestionar sus propios fondos para vivienda, que deje a la Xunta invertirlos para construir vivienda en la ciudad y que colabore como en Rey Abdullah. Lo importante es que se construyan”, añadieron los populares. Estos señalaron, además, que, con la zona de mercado residencial tensionado en A Coruña, medida declarada el año pasado, “desaparecieron los pisos del mercado del alquiler (52 por ciento en un año)”.

Estas declaraciones llegaron dos días después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmase que utilizará el dinero obtenido para ejecutar actuaciones de vivienda pública tanto en A Coruña como en Santiago.

Ante esto, Inés Rey declaró: “Espero que el presidente de la Xunta recapacite y que no se apropie indebidamente de unos fondos que no le corresponden y que el Ministerio va a dar a quienes hemos estado trabajando”. Agregó, además, que si finalmente los ayuntamientos no reciben el dinero para gestionarlo, “si hay mecanismos legales, los utilizaré”.

La responsable de la Consellería de Vivenda tachó este miércoles de “discriminatoria” la financiación adicional para ayuntamientos que“ apliquen políticas intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces”.