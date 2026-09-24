A Coruña mantiene a raya al covid y la gripe 

Cualquier indicio de aumento de los virus del covid o de la gripe ponen en alerta a la población, todavía muy influenciada por la pandemia que puso en jaque a la sociedad hace seis años. Así ocurre en A Coruña, donde se ha vuelto a poner el foco en los ingresos hospitalarios por consecuencias derivadas de estas dolencias. Sin embargo, fuentes del Chuac explican que no hay razón para la alarma: las cifras son las habituales en esta época.

Según el último registro -con los pacientes ingresados a día de ayer, miércoles 23 de septiembre- se mantienen en el hospital de A Coruña treinta pacientes con covid, mientras que otros doce están hospitalizados con gripe. Se trata, incluso de cifras más bajas que el día anterior, cuando el coronavirus sumaba 36 ingresos y la gripe, quince.

De este modo, los tradicionales virus de paso del verano al otoño se mueven en cantidades semejantes a las de hace un año, incluso en números más bajos. Por estas fechas, eran una cuarentena los hospitalizados en A Coruña con covid, con cuadros más leves y la mayoría con síntomas asociados a otras patologías anteriores.

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Desde el hospital de A Coruña se llama así a la calma ante la circulación del virus, aunque siguen recomendando precaución, sobre todo en el caso de personas de riesgo y que ante la más mínima duda de la gravedad se consulte con los médicos.