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A Coruña

A Coruña con Maricarmen: centenares de personas muestran su rechazo a su desahucio

Lara Fernández
Lara Fernández
24/09/2026 19:37
Protesta por el desahucio de Maricarmen
Protesta por el desahucio de Maricarmen
Lara Fernández
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Con llaves de casa en la mano, centenares de personas se concentraron este jueves frente a la Delegación del Gobierno de A Coruña para expresar su rechazo al desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que hasta este miércoles residía en su piso de alquiler en el centro de Madrid desde hace siete décadas.

Maricarmen somos todas”, “a loita é o único camiño” o “nin xente sen casa nin casa sen xente” fueron algunos de los cánticos utilizados para mostrar su indignación ante el desahucio ejecutado hace 24 horas en la capital española.

VIDEO VERTICAL protesta por desahucio de Maricarmen
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