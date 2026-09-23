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A Coruña

Ya hay fecha para el regreso de los dulces 'más santos' a A Coruña: Expoconvento será del 3 al 8 de diciembre

La iglesia de los Capuchinos volverá a acoger la feria de los postres realizados en conventos y monasterios

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/09/2026 12:38
La sala de la feria, repleta, en una de las ediciones anteriores
Archivo El Ideal Gallego
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La Navidad no puede empezar en A Coruña sin dos eventos clave: el encendido de las luces y su feria de dulces de convento. Expoconvento 2026 ya tiene fecha: se celebrará del 3 al 8 de diciembre en la iglesia de los Capuchinos.

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El templo de Federico Tapia se volverá a llenar de los olores y sabores más agradecidos de monasterios y conventos de toda España. Esos lugares que traen hasta A Coruña sus mejores dulces y productos gastronómicos y que consiguen que estos se agoten antes de que llegue la fecha final de la feria.

A la espera de que la organización desvele cuáles serán las novedades de este año -ya que en cada edición se han ido incluyendo nuevos conventos y monasterios con sus correspondientes postres- lo que es seguro es que la iglesia de los Capuchinos podrá volver a disfrutar de clásicos de la Navidad como los polvorones, los mazapanes, los turrones o los mantecados.

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