Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una protesta vecinal amenaza con poner fin a los conciertos en el muelle de Batería de A Coruña

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento han recibido quejas sobre los horarios y la normalización de los espectáculos en el recinto de mayor capacidad y afluencia de la ciudad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/09/2026 20:24
El dj italiano llevó a la ciudad de vuelta a los tiempos de Baroke, El Bosque o LP45
El dj italiano Gabry Ponte llevó la locura el pasado viernes
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El muelle de Batería se ha convertido en el gran recinto para conciertos durante el 2026. Desde Alejandro Sanz al tardeo más grande de la historia de Galicia, que tuvo lugar el pasado fin de semana, la afluencia va de un mínimo de 5.000 a un tope de unas 15.000 personas en pleno centro de la ciudad. Y eso no gusta demasiado a unos vecinos que empiezan a organizarse para poner fin, o al menos matizar, los bolos en ese punto.

patricia tardeo

El impresionante tardeo de 6.000 personas en el Puerto de A Coruña

Más información

Un grupo de residentes de las calles próximas han lanzado un potencial desafío parecido al de los vecinos del Santiago Bernabéu: o les hacen caso o están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y boicotear la celebración de espectáculos. "En lugar de ser algo ocasional, primero llega el Morriña, luego el Recorda y ahora ciclos como el actual (Son&Mar). Acaban a las cuatro de la mañana y a las 10 del día siguiente ya están ensayando", denuncian. "No se trata de que se suspendan, pero sí de que tengan otros horarios, porque llevamos ocho fines de semana seguidos con conciertos, amén del tráfico o la molestia de cuando salen", añaden.

patricia tardeo

El ambiente en el tardeo 'Pica Pop', las fotos

Más información

Ya se han puesto en contacto con la Autoridad Portuaria a través de un correo electrónico. "No nos contestaron nada en concreto, salvo el compromiso de reducir los horarios en los días laborables", indican los residentes en el entorno del muelle de Batería. "Como esto siga así, el año que viene haremos mediciones, y ya sabemos cómo acabó ese tema en el Santiago Bernabéu", advierten acerca de los próximos pasos a dar. Fuentes de la Autoridad Portuaria aseguran, por su parte, que "hay un acuerdo con el Ayuntamiento para revisar de cara al próximo verano y reducir los horarios, especialmente los horarios que afectan a los días de semana".

Un momento de la visita institucional al recinto del puerto que acogerá el Recorda Fest 2026

Más de 20.000 personas pasarán este fin de semana por el puerto de A Coruña para el Recorda Fest

Más información

Por otra parte, el festival Son&Mar, que el pasado sábado logró marcar un récord con el tardeo Pica Pop, confirmó ayer la llegada de Lorna para el viernes 2 de octubre, en el evento Equis. Se trata del mayor recinto para conciertos y el de más afluencia de la ciudad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez promete un decreto urgente de vivienda y pide responsabilidad para convalidarlo
Agencias
La propiedad de Blanco, a las puertas del nuevo local

La calle de los after y las discotecas de A Coruña se refina con café de especialidad
Guillermo Parga
Román Rodríguez (c), preside este miércoles la reunión del Consejo Escolar de Galicia

Los centros gallegos contarán con acompañamiento y formación para aplicar los nuevos programas de refuerzo
Europa Press
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado

El desahucio de Maricarmen provoca un choque entre Óscar Puente y Mónica García
EFE