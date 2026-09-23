Una protesta vecinal amenaza con poner fin a los conciertos en el muelle de Batería de A Coruña

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El muelle de Batería se ha convertido en el gran recinto para conciertos durante el 2026. Desde Alejandro Sanz al tardeo más grande de la historia de Galicia, que tuvo lugar el pasado fin de semana, la afluencia va de un mínimo de 5.000 a un tope de unas 15.000 personas en pleno centro de la ciudad. Y eso no gusta demasiado a unos vecinos que empiezan a organizarse para poner fin, o al menos matizar, los bolos en ese punto.

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Un grupo de residentes de las calles próximas han lanzado un potencial desafío parecido al de los vecinos del Santiago Bernabéu: o les hacen caso o están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y boicotear la celebración de espectáculos. "En lugar de ser algo ocasional, primero llega el Morriña, luego el Recorda y ahora ciclos como el actual (Son&Mar). Acaban a las cuatro de la mañana y a las 10 del día siguiente ya están ensayando", denuncian. "No se trata de que se suspendan, pero sí de que tengan otros horarios, porque llevamos ocho fines de semana seguidos con conciertos, amén del tráfico o la molestia de cuando salen", añaden.

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Ya se han puesto en contacto con la Autoridad Portuaria a través de un correo electrónico. "No nos contestaron nada en concreto, salvo el compromiso de reducir los horarios en los días laborables", indican los residentes en el entorno del muelle de Batería. "Como esto siga así, el año que viene haremos mediciones, y ya sabemos cómo acabó ese tema en el Santiago Bernabéu", advierten acerca de los próximos pasos a dar. Fuentes de la Autoridad Portuaria aseguran, por su parte, que "hay un acuerdo con el Ayuntamiento para revisar de cara al próximo verano y reducir los horarios, especialmente los horarios que afectan a los días de semana".

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Por otra parte, el festival Son&Mar, que el pasado sábado logró marcar un récord con el tardeo Pica Pop, confirmó ayer la llegada de Lorna para el viernes 2 de octubre, en el evento Equis. Se trata del mayor recinto para conciertos y el de más afluencia de la ciudad.