Un fuego calcina un coche en un garaje comunitario de O Castrillón

Los Bomberos han sofocado un fuego que se había declarado en un coche estacionado en le interior de un garaje comunitario en el número 16 de José María Hernánsaez, en O Castrillón.

La alarma saltó a las 16.15 horas. Se especula con que un fallo mecánico provocó la combustión del turismo, que inmediatamente generó una gran humareda que hizo irrespirable el garaje.

Los servicios de emergencia sofocaron el fuego sin mayores problemas, aunque el coche quedó calcinado. Después ventilaron el garaje de todo el humo acumulado.