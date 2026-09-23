Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Video vertical con marca de agua incendio en José María Hernansáez, 16 el 23 de septiembre
A Coruña

Un fuego calcina un coche en un garaje comunitario de O Castrillón

Los Bomberos ventilaron el humo acumulado a exterior de la calle José María Hernánsaez

Abel Peña
Abel Peña
23/09/2026 17:46

Los Bomberos han sofocado un fuego que se había declarado en un coche estacionado en le interior de un garaje comunitario en el número 16 de José María Hernánsaez, en O Castrillón. 

La alarma saltó a las 16.15 horas. Se especula con que un fallo mecánico provocó la combustión del turismo, que inmediatamente generó una gran humareda que hizo irrespirable el garaje. 

Los servicios de emergencia sofocaron el fuego sin mayores problemas, aunque el coche quedó calcinado. Después ventilaron el garaje de todo el humo acumulado. 

Los Bomberos han apagado cuatro incendios en coches en lo que va de mes

Más información

Te puede interesar

Rúa dos Ferreiros, con el arco de A Ponte Nova al fondo

Betanzos cambia las reglas del casco histórico: más viviendas y garajes
Lucía Tenreiro
Momento de la visita de Adrián Vázquez a Culleredo

Izaskun García muestra al eurodiputado Adrián Vázquez su plan 'Culleredo Verde'
Redacción
Edificio de rey Abdullah

La Xunta homenajea con un nuevo edificio al racionalismo coruñés
Abel Peña
El ideal gallego

El PP insta al Gobierno de Betanzos a atender las demandas de los vecinos de Guiliade
Lucía Tenreiro