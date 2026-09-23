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A Coruña

Silvia Penide cantará junto a Silvio Rodríguez en Sevilla este viernes

La artista se presentará en la cafetería Doré el próximo sábado 26

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/09/2026 15:52
Silvia Penide, en la cafetería Doré
Silvia Penide, en la cafetería Doré
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La cantautora gallega Silvia Penide será la encargada de abrir el primero de los dos conciertos que el cantautor cubano, Silvio Rodríguez, ofrecerá en Sevilla.

Con más de veinte años de trayectoria y tras colaborar con artista como  Víctor Manuel, Andrés Suárez, Mercedes Ferrer y Javier Álvarez, entre otros, su voz y sus letras conectan directamente con las emociones de sus fans de cada directo. 

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Para Silvia, que viajará exclusivamente para esta actuación ya que la tarde del 26 tiene un concierto en el Café Doré de A Coruña, es un sueño cumplido ya que, como para la gran mayoría de quienes dedican su vida a la canción de autor, el artista cubano es uno de sus máximos referentes.

Silvia fue seleccionada tras enviar unas líneas personales para Silvio, así como varias canciones de sus más de 22 años de carrera y una breve biografía artística.  

Silvia Penide, en la cafetería Doré

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Precisamente el viernes 25 edita un single de adelanto del EP 'Los cuidados' que verá la luz el 29 de octubre, Día Mundial de los cuidados y el apoyo. El título de la canción es 'Pasará como todo'. Un pequeño himno a la esperanza. Los arreglos y la producción han corrido a cargo de Arturo Vaquero en los Estudios Abrigueiro.

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