El perfil del empleado de Abanca: una edad de 45 años y más de la mitad trabaja en el noroeste español

Una oficina de Abanca en Lisboa Cedida

Abanca recopila múltiples datos en el informe anual correspondiente al ejercicio 2025. Uno de ellos permite conocer más detalles sobre su equipo humano. A fecha de 31 de diciembre de 2025, la entidad financiera contaba con un total de 8.245 empleados asalariados, lo que supone una suma de 82 trabajadores más respecto a los 8.163 registrados en el año anterior.

La estructura de personal del grupo bancario destaca por una representación equilibrada entre sexos. En concreto, la presencia femenina alcanza un total del 50,41%, con 4.156 trabajadoras, mientras que los hombres representan el 49,59%, con un total de 4.089 profesionales. Ambas cifras reflejan una progresión al alza en comparación con 2024, cuando la compañía contaba con 4.128 mujeres y 4.035 varones en su plantilla, según la información recopilada.

En cuanto al despliegue geográfico de su personal, las zonas del noroeste peninsular compuestas por Galicia, Asturias y León concentran el volumen principal de trabajadores con un 54,35%, mientras que el resto de España abarca al 20,40% del total nacional. Paralelamente, el mercado portugués se consolida como un pilar fundamental tras la fusión de Eurobic con la sucursal del banco en el país, representando un 24,41% de la plantilla global con 2.013 empleados. El 0,84% restante se sitúa en otras áreas del resto del mundo, donde la entidad cuenta con 69 profesionales.

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El banco con sede operativa en A Coruña también tiene claro cuál es el perfil más habitual de sus empleados, caracterizado por la madurez y la estabilidad laboral. Un 94,4% de las contrataciones se corresponden con contratos indefinidos (descontando el personal interino), respaldado por una media de antigüedad en la empresa que se eleva a los 16,01 años y una edad media del equipo situada en los 45,4 años.

Comunicación

El informe anual también señala que “todos los empleados y empleadas” pertenecientes al Grupo Abanca están totalmente comprometidos con cuatro valores irrenunciables: responsabilidad, confiabilidad, innovación y calidad.

“Para conseguir que la plantilla se involucre con los valores corporativos y fomentar un entorno de bienestar y desarrollo, consideramos imprescindible la existencia de una comunicación abierta y bidireccional. Por ello, para poder garantizar un entorno de trabajo, donde el personal se sienta escuchado, valorado y partícipe en la toma de decisiones, fomentamos una colaboración activa con nuestro equipo a través de diferentes canales”, destaca la compañía financiera.

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Abanca también asegura que, tras analizar los diferentes perfiles que integran la plantilla, se han identificado “como colectivos con mayor vulnerabilidad de sufrir los impactos, riesgos y oportunidades materiales” al “personal joven y al colectivo sénior”. Con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo, se realizan encuestas de clima que buscan conocer su situación.