O Fillo do Medio, antiguo Il Giardino, pone fin a 38 años de cocina con alma en A Coruña

Daniel Branco, en la puerta de su restaurante Patricia G. Fraga

“Si me llega a coger esta situación más joven, aguantaría, pero estamos agotados”. Daniel Branco, propietario de O Fillo de Medio desde hace siete años, anunció hace unas horas el cierre de su restaurante, conocido por sus platos gallego-italianos que cogió el testigo de Il Giardino, con más de tres décadas de historia.

Branco empezó a trabajar a los trece años. Lo hizo en Il Giardino, el restaurante de su padre, que se jubiló en 2012. Fue entonces cuando cogió el testigo y, en 2016, realizó la primera reforma del local situado en la plaza del Libro. En 2019 cambió el nombre del negocio y comenzó la andadura de O Fillo do Medio, que este 1 de octubre pasará a la historia de la hostelería coruñesa.

“Este último año ha sido una debacle, con tres despidos y la imposibilidad de encontrar personal. Al final trabajamos tres para dar servicio a cincuenta, sesenta u ochenta personas”, comenta el hostelero, que, junto a su socia, Laura Seijo, han anunciado el fin de una etapa “feliz”. Branco sostiene que, cuando se acerca a sus cincuenta años de edad, “no puedo seguir haciendo catorce horas al día y no tener vacaciones porque acabaría cogiéndole asco”.

O Fillo do Medio destacaba, además, por ser un restaurante que acogía numerosas cenas y comidas grupales. Un punto de encuentro para muchos motivado por las elaboraciones frescas y diarias de pasta, cachopos o raxo, entre otras muchas opciones.

El local de este restaurante se traspasará y, en unos meses, llegará una nueva propuesta a la plaza del Libro. “La vida es como una serie, uno no puede quedarse en la temporada que más le guste; tiene que verla hasta el final aunque no sea el deseado”, indicaron los socios en sus redes sociales.

Estos aprovecharon el anuncio para agradecer a sus clientes “lo felices que nos habéis hecho estos siete años y 38 en total. Fue un privilegio y un placer trabajar para vosotros y teneros en nuestra casa, porque con clientela como vosotros, llamarlo trabajo parece un insulto”.

Con pesar por cerrar un negocio heredado, Branco quiso lanzar un mensaje a su padre: “Papá, me dejaste un legado precioso y me duele tener que cerrarlo, pero creo que era el momento de ponerle fin a estos 38 años de historia. Solo espero que estés orgulloso”. En lo que resta de mes, será el turno de las despedidas, y es que O Fillo do Medio se convirtió, para muchos, en un Pai al que acudir para darse un capricho.