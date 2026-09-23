Nueva edición de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’en el Castro de Elviña

Un momento de la edición pasada de 'Sons e saberes no Monte dos Crutos' Cedida

El Castro de Elviña volverá ser esta semana escenario de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’, una iniciativa que combina patrimonio, memoria, naturaleza y cultura a través de un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía. El Concello da Coruña colabora en la organización de estas jornadas, promovidas por la asociación Tempo Novo, que se celebrarán entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre.

“Desde o Goberno de Inés Rey continúase apostando por iniciativas que contribúen a difundir e poñer en valor o patrimonio histórico e arqueolóxico da cidade, ao tempo que fomentan a participación veciñal e o acceso á cultura en espazos singulares como o Castro de Elviña”, indicó Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura e Turismo.

El programa que combina obradoiros, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones y cuentacuentos comenzará el jueves 24 a las 17.30 horas, con un obradoiro guiado por el arqueólogo experimental Vítor García Piñeiro.

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El día grande será el sábado 26 con actividades repartidas a lo largo del día, un xantar popular, una visita musical guiada a las excavaciones recientes y un concierto para cerrar, al atardecer, con el grupo Aghrú.

Las actividades buscan acercar a la ciudadanía el valor histórico, cultural y ambiental del Castro de Elviña, uno de los principales yacimientos arqueológicos de la ciudad, combinando divulgación, diversión y participación en una propuesta pensada para todos los públicos.

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