Nueva edición de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’en el Castro de Elviña
Del 24 al 26 de septiembre se realizarán visitas guiadas, exposiciones y actuaciones musicales
El Castro de Elviña volverá ser esta semana escenario de ‘Sons e saberes no Monte dos Crutos’, una iniciativa que combina patrimonio, memoria, naturaleza y cultura a través de un amplio programa de actividades abiertas a la ciudadanía. El Concello da Coruña colabora en la organización de estas jornadas, promovidas por la asociación Tempo Novo, que se celebrarán entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre.
“Desde o Goberno de Inés Rey continúase apostando por iniciativas que contribúen a difundir e poñer en valor o patrimonio histórico e arqueolóxico da cidade, ao tempo que fomentan a participación veciñal e o acceso á cultura en espazos singulares como o Castro de Elviña”, indicó Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura e Turismo.
El programa que combina obradoiros, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones y cuentacuentos comenzará el jueves 24 a las 17.30 horas, con un obradoiro guiado por el arqueólogo experimental Vítor García Piñeiro.
El día grande será el sábado 26 con actividades repartidas a lo largo del día, un xantar popular, una visita musical guiada a las excavaciones recientes y un concierto para cerrar, al atardecer, con el grupo Aghrú.
Las actividades buscan acercar a la ciudadanía el valor histórico, cultural y ambiental del Castro de Elviña, uno de los principales yacimientos arqueológicos de la ciudad, combinando divulgación, diversión y participación en una propuesta pensada para todos los públicos.
Puedes ver la programación completa en nuestra agenda.