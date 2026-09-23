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A Coruña

Los alumnos del IES Adormideras de A Coruña, tras la prohibición de las ‘batallas de aura’ en el recreo: “Esto se nos fue de las manos”

Al menos en dos institutos más de la ciudad se vieron obligados a prohibir este tipo de actos en horario lectivo

Julia Nóvoa
23/09/2026 12:03
Dos niños participan en una 'batalla de aura' el pasado mes de agosto en Méndez Núñez
Dos niños participan en una 'batalla de aura' el pasado mes de agosto en Méndez Núñez
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Todo empezó como una broma, pero después se nos fue completamente de las manos”. Así describen varios de los alumnos del IES Adormideras de A Coruña lo que ocurrió esta semana en los recreos del instituto. El fenómeno viral ‘farmear aura’, que llegó a A Coruña el pasado mes de agosto a través de una convocatoria anónima por redes sociales, se extendió al inicio del curso escolar por algunos de los centros educativos de la ciudad. Al menos en tres de ellos, tras registrar varios “incidentes múltiples”, se vieron obligados a prohibir este tipo de actos durante el horario lectivo.

Un momento de las batallas de 'farmear aura', esta tarde, en Méndez Núñez

Mano dura en los institutos de A Coruña: se prohíbe 'farmear aura' en los recreos

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En el centro del barrio de Adormideras, el que desató este martes la polémica tras la publicación de un mensaje a través de la plataforma Abalar en el que se limitaban este tipo de prácticas, las ‘batallas de aura’ “llegaron a un punto en el que tenían de todo menos ‘aura’”, comentan los alumnos del centro educativo herculino. Según relatan, se empezó “a liar” cuando a un niño le obligaron a bajarse los pantalones y, además, había gente que apostaba dinero. “Parecía más una pelea que una ‘batalla de aura’".

Múltiples generaciones

Según inciden, la moda empezó prácticamente desde el inicio de curso, aunque fue esta misma semana cuando se desató la locura. “Al principio participaron los estudiantes de primer curso de la ESO, pero eso se extendió hasta gente más mayor, incluso de Bachillerato”. “Yo, después de ver lo del recreo del lunes, el martes vine después y así evitaba la vergüenza ajena”, apunta una de las alumnas que presenciaron las batallas.

Un momento de las batallas de 'farmear aura', esta tarde, en Méndez Núñez

Recreos sin aura en los institutos

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No obstante, no es el único centro de la ciudad en el que se limitaron este tipo de actos. La dirección de otros dos institutos de la urbe herculina fue clase por clase para avisar de la prohibición de realizar este tipo de ‘batallas’ después de que tuviese noticias de su celebración. Aunque según exponen, “se trata de algo puntual”, tomaron la decisión para evitar males mayores.

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