Las 'familias en loita' del CEIP Cidade Vella de A Coruña se manifestarán por una reforma integral en el edificio

Un momento de la macromovilización de la Federación de Anpas, el pasado mes de febrero, en O Parrote Carlota Blanco

Las 'familias en loita' del CEIP Cidade Vella de A Coruña convocan para este jueves, a las 08.45 horas, una nueva concentración a las puertas del colegio, después de que un nuevo desperfecto en las instalaciones "pusiese otra vez en riesgo" la integridad física de los alumnos del centro. Según explican desde el AMPA, "los alumnos perviven con riesgos físicos en el patio, con riesgos ambientales en el aula y ahora se une el temor por la resistencia estructural del edificio", por lo que urgen una reforma integral en el colegio.

Las familias de un colegio de A Coruña califican de "extrema" la situación tras la rotura de parte de la cubierta Más información

Toda esta situación se agravó después de que, el pasado 10 de septiembre, una piedra de grandes dimensiones provocase desprendimientos en la cubierta en pleno horario lectivo. Según la Xunta, el principal responsable de este suceso es el Ayuntamiento de A Coruña, la administración que se encontraba realizando trabajos en la parte superior del edificio. Desde el Gobierno local, por su contra, consideran que el material que provocó la rotura de parte de la cubierta pertenecía al Ejecutivo gallego, que es quien realizó actuaciones en el tejado del centro por última vez.

Estado del edificio

En plena guerra abierta entre administraciones y con un colegio "que se cae a cachos", desde el AMPA consideran urgente una rehabilitación integral en el centro: "Durante estos meses, se pintó algún óxido, se sustituyó una pequeña cubierta y se instaló una línea de vida con vistas a poder hacer la limpieza de los canalones y evitar mayores filtraciones. Pero a pesar de haber tenido un verano extremadamente seco, la humedad empezó a aflorar de nuevo en las zonas recién pintadas, por lo que es de esperar que vuelvan a aparecer de nuevo", inciden las familias. Además, "las aristas del patio siguen constituyendo un peligro para el recreo cotidiano de los niños y ahora tenemos que asumir una preocupación en cuanto a la fortaleza estructural del edificio. Quedan zonas con los falsos techos, podridos por la humedad, y la biblioteca -cuyo techo de desplomó el curso pasado-, sigue sin pintarse", sentencian.

La Xunta culpa al Ayuntamiento de los desprendimientos en la cubierta del CEIP Cidade Vella Más información

Una preocupación que trasladó este miércoles al Parlamento gallego la diputada coruñesa del BNG, Mercedes Queixas. Según la diputada, el origen del problema está claro: "o abandono e a falta de mantemento continuada dun edificio que, ademais, conta con protección patrimonial”, remarcó. En este sentido, Queixas insta a la Xunta a que en el proyecto presupuestario de 2027, se incluyan partidas que permitan en el próximo ejercicio el inicio de las obras de reforma integral en el edificio.