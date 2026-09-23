La Xunta homenajea con un nuevo edificio al racionalismo coruñés

Edificio de rey Abdullah, en una infografía facilitada por la Xunta Cedida

Dentro de año y medio se inaugurará en la calle Rey Abdullah un edificio de promoción pública, construido por la Xunta en un terreno cedido por el Ayuntamiento. El solar es triangular y en pendiente, lo que ha condicionado el diseño, pero la arquitecta ha querido aprovechar la ocasión para hacer un homenaje a los edificios de viviendas racionalistas que tanto abundan en barrios como Os Mallos.

"De alguna forma nos hemos inspirado en la arquitectura coruñesa de los años 60 y 70", explicó Cristina Ansede, la autora del proyecto. Esto se revela en unos forjados laterales que evitan que la fachada sea "extremadamente anodina". A algunos incluso les evoca la obra de maestros como Santiago Rey Pedreira o Xosé Caridad.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó ayer el lugar donde ya ha han comenzado las obras, y allí escuchó las explicaciones de la proyectista. "Nosotros hemos tenido muy encuentra toda la edificación que había alrededor", explica la proyectista, Cristina Ansede.

IInfografía del nuevo edificio de Rey Abdullah Cedida

En total, son 12 viviendas, pero Ansede ha tratado de exprimir el espacio disponible: "Se hace muy estrecho hacia la calle, así que ahí los apartamentos son de una habitación, mientras que en la zona más ancha son de dos habitaciones". todos son exteriores, con una distribución lo más luminosa posible.

El edificio tiene seis plantas pero, para respetar a los bloques contiguos y no taparles la luz, se ha tenido que rebajar la zona más próxima. Eso sí, aunque evoque el racionalismo lucirá el mismo color blanco que parece obligado en las construcciones modernas, así que la fachada no lucirá los alegres colores de otros edificios racionalistas como los de Os Mallos. Ansede se justificó: "Los arquitectos pecamos ahora de intentar ser más neutros, pero hemos tenido en cuenta la edificación de alrededor, que es de tonos pastel. Tampoco queríamos ser los protagonistas de la esquina".

Edificios racionalistas en la avenida de Os Mallos Cedida

Los nuevos pisos se sortearán entre los inscritos en el rexistro de demandantes de vivenda de Galicia en A Coruña, y todos se entregarán en régimen de alquiler social, como es obligado en las construcciones que emplean fondos europeos (2,2 millones es el presupuesto de este edificio). A diferencia de los edificios que la Xunta construye en Xuxán, que son prefabricados, el de rey Abdullah se levantará con el método tradicional.