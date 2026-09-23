La OSG participará en octubre en el XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

La Orquesta Sinfónica de Galicia en una actuación en Birmingham con 2.600 asistentes Alberte Peiteavel

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) viajará a Colombia para participar entre el 2 y el 4 de octubre en el XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá.

Así lo han detallado este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar.

La OSG regresa al continente americano dos décadas después de su primera gira internacional en la región, lo que, en palabras de Rey, demuestra el "extraordinario momento que vive nuestra orquesta y la consolidación de un proyecto cultural que, desde A Coruña, es capaz de situarse en los grandes escenarios del mundo".

La Sinfónica viajará a Bogotá bajo la dirección de su titular, Roberto González-Monjas, que asumirá además el papel de solista de violín en un ambicioso programa monográfico dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart.

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A lo largo de tres conciertos, la formación interpretará la integral de los cinco conciertos para violín del compositor austríaco, además de dos de sus grandes obras sacras: el 'Réquiem' y la 'Misa de la Coronación'.

Los conciertos se celebrarán en la Iglesia de San Ignacio de Bogotá: el primero de ellos, el viernes 2 de octubre, incluirá el Concierto para violín nº 1 y el 'Réquiem' de Mozart en la versión de Robert Levin, con la participación del Coro Nacional del Perú.

El sábado 3 de octubre la OSG interpretará los conciertos para violín números 2, 3 y 4, mientras que el domingo 4 de octubre ofrecerá el Concierto para violín nº 5 y la 'Misa de la Coronación', junto al Coro Nacional de Colombia.

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Según Rey, la presencia de la OSG en Colombia supone "entrar en uno de los grandes foros culturales de América Latina".

Cuéllar ha desvelado que están "diseñando una gira ya un poco más ambiciosa por Sudamérica para el año 2028".