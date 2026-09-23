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A Coruña

La camiseta del 15004 que triunfa en los Pull&Bear de todo el mundo

En gallego, español e inglés y con los furanchos como protagonistas, así es la prenda

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/09/2026 11:43
La camiseta del 15004 coruñés en plena tienda de Pull & Bear en Ámsterdam
La plaza de Lugo es también protagonista en la camiseta
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Que Inditex ha conseguido internacionalizar la marca "A Coruña" no es una novedad. El nombre de la ciudad ha viajado por todo el mundo gracias a la multinacional textil coruñesa y montada en sus enseñas comerciales, desde Zara y Bershka hasta Stradivarius o Pull&Bear. Sin embargo, sigue sorprendiendo ver que se puede aplacar la 'morriña' con solo darse una vuelta por una de sus tiendas del extranjero. Así les ocurrió a un grupo de jóvenes coruñeses, que se vieron sorprendidos en sus vacaciones en Ámsterdam cuando en plena tienda de Pull&Bear vieron las palabras "Praza de Lugo, s/n, 15004 A Coruña".

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Se encontraron con esta camiseta, de la colección SWTD, en pleno centro de la capital de los Países Bajos, en la calle Kalvestraat. A solo unos pasos del Palacio Real o de los canales de Ámsterdam, y a muy poco andando del mítico Barrio Rojo, se encuentra el establecimiento de Pull & Bear de la ciudad. En uno de sus espacios aparece destacada esta camiseta de manga larga que se convierte en una muestra itinerante del carácter gallego y coruñés.

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La camiseta está diseñada de tal manera que en su espalda se puede leer "Casa de Comidas. Slow Lunch. Furancho. Tradicional Food Made with Love. Open - 12: PM. Praza de Lugo, s/n, 15004". Así, une gallego, español e inglés para crear una prenda internacional que es capaz de llevar el atractivo de los tradicionales furanchos de Galicia hasta una prenda urbana y moderna pensada para que puedan ponérselas chicas y chicos de todo el mundo, independientemente de su lugar de nacimiento. El furancho, versión moderna e internacional. Y, de paso, se promociona también a la plaza de Lugo, epicentro comercial de A Coruña y sede también de varias tiendas de Inditex, como si fuese una Times Square en pleno Manhattan, una Grand Place de Bruselas o la plaza Roja de Moscú.

La camiseta del 15004 coruñés en plena tienda de Pull & Bear en Ámsterdam
La camiseta del 15004 coruñés en plena tienda de Pull&Bear en Ámsterdam
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Y es que no solo en los Países Bajos se puede encontrar esta camiseta a la venta -por un precio de 22,99 euros- sino que ha viajado a lugares tan lejanos física y culturalmente como Reino Unido -donde cuesta 23 libras (unos 26 euros)-, Omán -por un premio de 14,90 riales (unos 34 euros)- o México -549 pesos (unos 27 euros)-, y por supuesto, en España, donde se vende por 19,99.

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