La plaza de Lugo es también protagonista en la camiseta Cedida

Que Inditex ha conseguido internacionalizar la marca "A Coruña" no es una novedad. El nombre de la ciudad ha viajado por todo el mundo gracias a la multinacional textil coruñesa y montada en sus enseñas comerciales, desde Zara y Bershka hasta Stradivarius o Pull&Bear. Sin embargo, sigue sorprendiendo ver que se puede aplacar la 'morriña' con solo darse una vuelta por una de sus tiendas del extranjero. Así les ocurrió a un grupo de jóvenes coruñeses, que se vieron sorprendidos en sus vacaciones en Ámsterdam cuando en plena tienda de Pull&Bear vieron las palabras "Praza de Lugo, s/n, 15004 A Coruña".

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Se encontraron con esta camiseta, de la colección SWTD, en pleno centro de la capital de los Países Bajos, en la calle Kalvestraat. A solo unos pasos del Palacio Real o de los canales de Ámsterdam, y a muy poco andando del mítico Barrio Rojo, se encuentra el establecimiento de Pull & Bear de la ciudad. En uno de sus espacios aparece destacada esta camiseta de manga larga que se convierte en una muestra itinerante del carácter gallego y coruñés.

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La camiseta está diseñada de tal manera que en su espalda se puede leer "Casa de Comidas. Slow Lunch. Furancho. Tradicional Food Made with Love. Open - 12: PM. Praza de Lugo, s/n, 15004". Así, une gallego, español e inglés para crear una prenda internacional que es capaz de llevar el atractivo de los tradicionales furanchos de Galicia hasta una prenda urbana y moderna pensada para que puedan ponérselas chicas y chicos de todo el mundo, independientemente de su lugar de nacimiento. El furancho, versión moderna e internacional. Y, de paso, se promociona también a la plaza de Lugo, epicentro comercial de A Coruña y sede también de varias tiendas de Inditex, como si fuese una Times Square en pleno Manhattan, una Grand Place de Bruselas o la plaza Roja de Moscú.

La camiseta del 15004 coruñés en plena tienda de Pull&Bear en Ámsterdam Cedida

Y es que no solo en los Países Bajos se puede encontrar esta camiseta a la venta -por un precio de 22,99 euros- sino que ha viajado a lugares tan lejanos física y culturalmente como Reino Unido -donde cuesta 23 libras (unos 26 euros)-, Omán -por un premio de 14,90 riales (unos 34 euros)- o México -549 pesos (unos 27 euros)-, y por supuesto, en España, donde se vende por 19,99.