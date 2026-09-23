La calle de los after y las discotecas de A Coruña se refina con café de especialidad

La propiedad de Blanco, a las puertas del nuevo local Carlota Blanco

Abrir un establecimiento de café de especialidad en pleno entorno de Juan Flórez es como irse a Nápoles y querer poner en marcha una pizzería. Sin embargo, esa ha sido la arriesgada apuesta por la que ha optado la propiedad de Blanco Speciality Coffee. En abril de este mismo año estableció su marca en el barrio de Matogrande, y ayer mismo comenzó la andadura del segundo establecimiento en Pintor Joaquin Vaamonde, en el número 6.

El negocio de A Coruña que TikTok salvó del cierre inminente: “Había días en los que no venía nadie” Más información

Se trata de un espacio de 82 metros cuadrados, en el que hasta hace poco se asentaba Takeo, un informal restaurante de fusión mexicano-gallega. Si bien el establecimiento primigenio de Enrique Mariñas Romero estaba pensado para el take away, este nuevo referente del café de especialidad apuesta por sentarse, de manera relajada, y disfrutar de una ornamentación que califican de "minimalista e industrial, como lo que se lleva ahora". Hay dispuestas cinco mesas y una pequeña grada en el interior, así como otras tres mesas exteriores.

La nueva cafetería del centro de A Coruña para una buena merienda (y menú del día) Más información

La calle Pintor Joaquín Vaamonde, otrora templo de los pubs como Tuco's o afters como el Recreo, se ha reinventado hacia esta nueva moda sofisticada. En el caso de Blanco, el horario será de 08.00 a 20.00 horas, con cocina hasta las 16.00 horas. Habrá desayunos completos, bowls y repostería casera desde primera hora de la mañana. "La gente se empieza a informar un poco y a tener más gusto, no toma eso que sabe a quemado y sí existe y una intención de especializarse", comenta la propiedad, en la que están Juan Diego Salazar y Rafael Pinzón.