La Asociación Española Contra el Cáncer reivindica el valor de la investigación para cambiar la vida de las personas con cáncer

Un momento del encuentro de la AECC Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer celebró en el CiMUS de la Universidad de Santiago de Compostela un acto con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer —que se conmemora cada 24 de septiembre— para poner en valor el papel de la ciencia en la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer. Bajo el lema “Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida”, la jornada sirvió para conocer algunos de los proyectos de investigación que se están desarrollando en Galicia gracias al apoyo de la Asociación y que buscan dar respuesta a algunos de los principales desafíos de la oncología actual.

Durante la apertura del acto, la doctora Angélica Figueroa, miembro del Comité Científico de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, destacó la importancia de seguir impulsando la investigación para “avanzar hacia el reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030”. Actualmente, la Asociación mantiene activos 38 proyectos y ayudas de investigación en la provincia de A Coruña, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, el 88% de la financiación que la entidad destina a investigación oncológica en Galicia.

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Figueroa recordó que detrás de cada ayuda concedida existe un objetivo muy concreto: mejorar la vida de las personas. “La investigación sobre el cáncer no consiste solo en financiar la ciencia; se trata de lograr que la innovación llegue al paciente y se convierta en proyectos de vida”, afirmó. “Al final, su impacto no solo se mide en los laboratorios, sino también es los momentos de vida que pueden producirse gracias a ella. Esto es lo que nos mueve como Asociación y lo que da sentido al esfuerzo colectivo detrás de cada euro destinado a la investigación”.

La jornada contó además con la participación del doctor Ángel Carracedo, investigador del CiMUS y una de las figuras de referencia internacional en genética y medicina genómica, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón 2026. Durante su intervención puso en valor el papel de la ciencia como motor de transformación social, así como la necesidad de seguir apostando por el talento investigador para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la mesa de diálogo “La investigación que cambia vidas”, moderada por Angélica Figueroa y protagonizada por tres investigadores adjudicatarios de Ayudas Predoctorales AECC, un programa destinado a impulsar nuevas carreras científicas de excelencia y a apoyar proyectos con potencial impacto clínico.

En el transcurso de la mesa, Alberto Tinahones, del CiMUS, explicó los avances de su investigación centrada en abrir nuevas oportunidades para pacientes con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer hepático especialmente agresivo y asociado a una elevada mortalidad. Emma Ramos, también del CiMUS, compartió el trabajo que desarrolla en torno a una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de tumores cerebrales, con el objetivo de mejorar el diagnóstico mediante técnicas de imagen y avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados.

La mesa se completó con la intervención de María Gloria Alfonsín, del Inibic de A Coruña, que abordó uno de los mayores desafíos de la oncología actual: la resistencia a los tratamientos. Su investigación se centra en el cáncer colorrectal, el tercer tumor con mayor incidencia y el segundo en mortalidad a nivel mundial.

Además de explicar sus líneas de investigación, los tres investigadores compartieron qué les motivó a orientar su carrera profesional hacia la investigación en cáncer y reflexionaron sobre el valor que tiene para los jóvenes investigadores contar con el respaldo de la Asociación para desarrollar proyectos innovadores desde Galicia. También coincidieron en destacar que detrás de cada avance científico existe un compromiso compartido con los pacientes y una responsabilidad hacia las personas que colaboran con la Asociación y hacen posible sus proyectos de investigación.

“Detrás de estas cifras hay miles de personas que colaboran con la Asociación: socios, voluntarios, empresas e instituciones. Gracias a ellas podemos seguir apoyando proyectos que buscan nuevas respuestas a uno de los mayores retos sanitarios de nuestro tiempo”, recordó Figueroa durante el encuentro.

Durante la clausura del acto, el presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago, Xoán Concheiro, animó a la ciudadanía a participar en la quinta edición de la andaina solidaria “Santiago de Compostela en Marcha Contra el Cáncer”, que se celebrará el sábado 26 de septiembre a partir de las 10.00 horas en la Alameda compostelana. Los fondos recaudados se destinarán a seguir impulsando la investigación y a mantener los servicios gratuitos de atención, apoyo y acompañamiento que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

La iniciativa está pensada para personas de todas las edades y contará con un recorrido accesible de cinco kilómetros con salida y meta en la Alameda. Además, la jornada incluirá el corner “Ciencia para Todos”, un espacio divulgativo en el que entidades como el CiMUS, CISPAC, Oncomet, el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y Diversa Technologies acercarán la investigación a pequeños y mayores de forma participativa y accesible.

Las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de formalizar su inscripción a través de la web del evento en Rock The Sport o de manera presencial en la sede de la Asociación en Santiago, en el departamento de deportes de El Corte Inglés (hasta el 23 de septiembre), o incluso el mismo día de la andaina hasta media hora antes de la salida en la Alameda. La cuota de inscripción es de 10 euros para adultos y de 5 euros para menores de 12 años. Además, la inscripción incluye de regalo la camiseta oficial (garantizada hasta agotar existencias) y un dorsal personalizable para poder dedicar la andaina a la persona que quiera.

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