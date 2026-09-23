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A Coruña

Inés Rey utilizará “mecanismos legales” si la Xunta “se apropia indebidamente” de los fondos de la zona tensionada

La conselleira de Vivenda percibe “nerviosismo” en las alcaldesas de A Coruña y Santiago

Lara Fernández
Lara Fernández
23/09/2026 13:46
La conselleira María Martínez Allegue visita la promoción de viviendas públicas en A Coruña
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La vivienda, una de las principales preocupaciones de los coruñeses, se ha convertido en un dardo político entre administraciones. A Coruña, la primera ciudad en ser declarada zona de mercado residencial tensionado en Galicia, y Santiago, que siguió su estela, acordaron la semana pasada crear un frente común para instar a la Xunta a que les transfiera los fondos que reciba del Estado para las zonas tensionadas. 

Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda garantiza que destinará los fondos de zonas tensionadas a A Coruña y Santiago

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, insistió este miércoles: “Espero que el presidente de la Xunta recapacite y que no se apropie indebidamente de unos fondos (cinco millones de euros) que no le corresponden”. 

El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, descartó este martes que los ayuntamientos reciban directamente estos fondos, asegurando que su Administración utilizará esos fondos para ejecutar actuaciones de vivienda pública tanto en A Coruña como en Santiago. 

La regidora coruñesa, ante estas declaraciones, advirtió este miércoles: “Si esto se hace y hay mecanismos legales, los utilizaré”. No solo eso, acusó al Gobierno gallego, “que ha tenido quince años para hacer política de vivienda”, de “hurtar, a priori, esos cinco millones de euros”. El alquiler bajó en A Coruña una media de cincuenta euros desde que fue declarada zona tensionada. 

No obstante, Rey denuncia el “boicot” de la Xunta para analizar todos los datos, ya que, dice, no facilitan cifras de prórrogas, de nuevos contratos o de alquiler temporal. 

Las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey (i), y deSantiago, Goretti Sanmartín (d)

A Coruña y Santiago acusan a la Xunta de un "boicot" en vivienda y el PP acusa a sus alcaldesas de buscar culpables a su "fracaso"

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A este respecto, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, tachó este miércoles de “discriminatoria” la financiación adicional para ayuntamientos que “apliquen políticas intervencionistas ineficaces”. En julio de 2025, añadió, se formalizaron 730 contratos de alquiler, una cifra que descendió en junio de este curso a “346”. Además, calificó de “nerviosismo” la actitud de Inés Rey y Goretti Sanmartín, alcaldesas de A Coruña y Santiago.

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