Inés Rey utilizará “mecanismos legales” si la Xunta “se apropia indebidamente” de los fondos de la zona tensionada

La conselleira María Martínez Allegue visita la promoción de viviendas públicas en A Coruña Javier Alborés

La vivienda, una de las principales preocupaciones de los coruñeses, se ha convertido en un dardo político entre administraciones. A Coruña, la primera ciudad en ser declarada zona de mercado residencial tensionado en Galicia, y Santiago, que siguió su estela, acordaron la semana pasada crear un frente común para instar a la Xunta a que les transfiera los fondos que reciba del Estado para las zonas tensionadas.

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, insistió este miércoles: “Espero que el presidente de la Xunta recapacite y que no se apropie indebidamente de unos fondos (cinco millones de euros) que no le corresponden”.

El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, descartó este martes que los ayuntamientos reciban directamente estos fondos, asegurando que su Administración utilizará esos fondos para ejecutar actuaciones de vivienda pública tanto en A Coruña como en Santiago.

La regidora coruñesa, ante estas declaraciones, advirtió este miércoles: “Si esto se hace y hay mecanismos legales, los utilizaré”. No solo eso, acusó al Gobierno gallego, “que ha tenido quince años para hacer política de vivienda”, de “hurtar, a priori, esos cinco millones de euros”. El alquiler bajó en A Coruña una media de cincuenta euros desde que fue declarada zona tensionada.

No obstante, Rey denuncia el “boicot” de la Xunta para analizar todos los datos, ya que, dice, no facilitan cifras de prórrogas, de nuevos contratos o de alquiler temporal.

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A este respecto, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, tachó este miércoles de “discriminatoria” la financiación adicional para ayuntamientos que “apliquen políticas intervencionistas ineficaces”. En julio de 2025, añadió, se formalizaron 730 contratos de alquiler, una cifra que descendió en junio de este curso a “346”. Además, calificó de “nerviosismo” la actitud de Inés Rey y Goretti Sanmartín, alcaldesas de A Coruña y Santiago.