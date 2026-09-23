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A Coruña

Inditex prevé ampliar y reformar su tienda de Lefties en Marineda City

El proyecto contempla ocupar dos locales en la primera planta y conectarlo con la superficie actual mediante una escalera mecánica

Lara Fernández
Lara Fernández
23/09/2026 18:33
Marineda City
Plaza de Marineda City, donde se encuentra Lefties
El Ideal Gallego
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este miércoles el anuncio de la Dirección General de Comercio y Consumo por el que se somete a información pública la concesión de la autorización comercial autonómica a Zara España para la ampliación de uno de sus establecimientos en el centro comercial Marineda City. Con este anuncio se abre un plazo de veinte días hábiles para presentar alegaciones.

El proyecto está enfocado en ampliar el local que ocupa Lefties, en la planta baja del complejo comercial. Con una superficie construida de casi 2.300 metros cuadrados, se busca reformar y aumentar la superficie hasta los 3.900 metros cuadrados, ocupando otros dos locales en la primera planta. 

En el local de planta baja se realizará una redistribución de espacios, para albergar sala de ventas con las secciones de mujer y hogar, probadores, cajas de cobro, cajas de devoluciones, el almacén principal, un cuarto de clasificación, el cuarto de limpieza y la sala de lactancia. 

En los locales de planta alta se demolerá la medianera, y se acondicionará el espacio para alojar más sala de ventas con las secciones de hombre y niños, probadores, otro cuarto de clasificación, un pequeño almacén de dotación, las zonas de personal y el cuarto eléctrico. 

La comunicación vertical entre los dos niveles se resolverá mediante una escalera mecánica y un ascensor de uso público, además de un montacargas para uso de personal. El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 1,5 millones de euros.

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