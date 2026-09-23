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A Coruña

Hace 25 años | El Día sin Coches reduce el tráfico de A Coruña en un 70 por ciento

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/09/2026 04:00
ANDY/ DÃA EUROPEO SIN COCHES *** Local Caption *** 23 SEPTIEMBRE 2001 PAGINA 13MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL DIA EUROPEO SIN COCHES SE SUSPENDIERON POR EL MAL TIEMPO
Imagen de archivo del Día sin coches en A Coruña 
Archivo El Ideal Gallego 
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Hace 25 años, en 2001, se celebraba el Día sin Coches, que hacía que se redujese el tráfico en la ciudad en un 70%, mientras que en 1976, hace 50 años, se solucionaban los problemas de seguridad vial en el entorno del colegio Eusebio da Guarda. En 1951, hace 75 años, se producía un incendio que se complicaba por la presencia de material inflamable, y hace 100 años, en 1926, Cántigas da Terra cerraba las actividades de su gira a lugares como Madrid o Valladolid.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

El Día sin Coches reduce el tráfico de A Coruña en un 70 por ciento

El Día sin Coches redujo el tráfico un 70 por ciento. Sin embargo, la lluvia obligó a suspender gran parte del programa e hizo que los ciudadanos no se acercaran a disfrutar de las actividades organizadas por el Ayuntamiento. Además, la lluvia que cayó a primera hora de la mañana desbordó la red de alcantarillado de la ciudad. Una vez más, el Paseo Marítimo, Los Cantones, los alrededores de la cárcel y la Palloza fueron las zonas más afectadas. En algunos casos, los coches apenas podían circular y para cruzar hacían falta botas de agua. Varios bajos y oficinas se inundaron, entre ellos, los del edificio de La Atalaya, en Méndez Núñez. Los bomberos tuvieron que acudir a más de diez avisos por rotura de canalones y peligro de caída de cascotes sobre las aceras.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Resueltos los problemas de seguridad vial en el entorno del Eusebio da Guarda

El problema de tráfico que venía sufriendo el Colegio Nacional “Eusebio da Guarda” ha sido solucionado en la forma que habían apuntado un grupo de madres de alumnos encargadas de hacer las gestiones ante la autoridad competente. Se recibió una carta del alcalde de la ciudad, señor Liaño, en la que se mostraba interesado por el problema que venían sufriendo el colegio y afirmaba estar haciendo las gestiones para su pronta solución. También se recibió la propuesta del ingeniero encargado por el Ayuntamiento para inspeccionar la zona, apuntando la idea de que se prohibiese el aparcamiento en la calle Cordelería, donde se encuentra el citado colegio, junto a la instalación de un paso de cebra y un disco en el que se limitase la velocidad a 20 kilómetros hora.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Una reyerta y un incendio complicado por la presencia de material inflamable

En la Casa de Socorro del Hospital recibió asistencia José Caamaño Zúñiga, de 50 años, con domicilio en Los Castros, Buenavista 33, que presentaba una herida incisa de cuatro centímetros de extensión en el borde interno de la mano izquierda que interesa tejidos celular y muscular, así como diversas erosiones, produciéndoselas, al parecer, en una reyerta

Además, se declaró un incendio en la chimenea de la casa número 3 moderno (14 y 16 antiguo) de la calle de Ramón y Cajal y hubo necesidad de que interviniesen los bomberos, los que tuvieron que trabajar con bastante rapidez para evitar que el fuego tomase mayores proporciones dado el fuerte viento. Además había que trabajar con la mayor precaución, ya que en el bajo había, según parece, materias inflamables.

Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 23 de septiembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Cántigas da Terra se embarcará en una gira por el centro de España

En la junta general extraordinaria celebrada por Cántigas da Terra se tomó el acuerdo de realizar una tournée a mediados del mes de diciembre por la región centro y tomando como base Madrid y Valladolid. Y por fin se acordó también organizar para más adelante una excursión a Andalucía, para lo cual está ya en relaciones con el Centro Gallego de una importante capital de aquella región. 

Por otra parte, el gobernador civil impuso las siguientes multas: de 10 pesetas a Luís Vázquez y Francisco Varela, por molestar a los transeúntes; de 5 a Avelino Blanco Hermida, por igual falta; de 5 a José García Rouco y José Martínez y Martínez por promover escándalo en riña. Impuso un día de arresto a Pascual Regueira por maltratar a su esposa.

Pedro Puig. Camin de bomberos accidentado en As Raas.

Hace 25 años | Veintidós vehículos y un coche de Bomberos, accidentados por la lluvia en A Coruña

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