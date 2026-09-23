Habló Pablo | “A veces creo que impone más la sala pequeña que la multitud”

Habló Pablo, junto al Palacio de la Ópera Quintana

A pesar de haber tenido la oportunidad de cantar ante grandes audiencias en Riazor, en el Coliseum o en O Son do Camiño, el rapero afincado en A Coruña Habló Pablo tiene claro que lo que de verdad impone es el cara a cara, la sala pequeña donde el espectador te hace ver de primera mano si le emociona o no lo que haces. El próximo 26 de septiembre dará su único concierto de la temporada en A Coruña, en la sala Mardi Gras.

Será un concierto que ya anticipa que será “muy dinámico, muy divertido” tanto para quienes están dentro de la escena del hip hop, como para aquellos que quieren probar un género que quiza no conocían con anterioridad. “El concierto tiene momentos para bailar, reír, más emocionales... va a ser una hora y pico larga y muy divertida, se lo van a pasar bien”, asegura.

¿Habrá alguna sorpresa?

Viene Enrique Ramil, que es uno de mis artistas favoritos de Galicia, ganó el festival Viña del Mar en Chile. También viene otra artista coruñesa con la que actué y colaboramos antes, Candela Liste. Haré algún tema a piano... siempre hay alguna sorpresa a mayores (ríe), pero que vengan ellos me hace mucha ilusión.

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Con Enrique, además, actuó hace poco en...

En el Festival de la Luz y fue muy guay. De hecho, salimos y decíamos “¿Qué? ¿Repetimos?”. El público se vino muy arriba, lo alargamos más de siete minutos... Era una canción que se llama ‘La moneda de la soledad’, de su anterior disco, y vamos a hacer una versión nueva de esa canción.

La última vez que hablamos en 2025, estaba a punto de sacar disco. Hablaba de nueva etapa, ¿cómo ha sido el proceso?

Ha sido un no parar, han sido muchas cosas. Quiero que todo vaya más rápido, pero luego me recuerdan que esto es un proceso y que a veces me olvido de que actué en el Son do Camiño, en Riazor, colaboraciones con gente de fuera de Galicia... las cosas van bastante rápido. Ahora estoy con disco nuevo para el año, producido por Juan de Dios Martín. Ha sido frenético este año y medio.

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Muy guay. El concierto salió muy bien. De hecho, al acabar gritaban “¡Otra, otra!” pero no podía porque yo abría y estaba todo medido (sonríe). Es algo guay por el número de gente, pero a veces lo pienso y creo que impone más la sala pequeña que la multitud.

Le pueden decir directamente lo que piensan.

Sí, lo ves cara a cara. Me parece más difícil la sala pequeña. Tienes que estar muy metido para que no se te vaya, para bien y para mal, porque ves si se emocionan o no. El año pasado hice un concierto en la lareira de una aldea de Ourol y en una de las canciones había como cuatro personas que, de repente, se les caía una lágrima (sonríe), que era para bien, pero tienes que intentar que no te saque del tema.

Hablaba del disco, ¿se puede adelantar algo?

Va a ser mucho más movido, pensado más para el directo. La letra sigue siendo capital, pero es un disco más enérgico, que también pueda hacer bailar. Y estoy con otro disco en paralelo, solo de piano y voz, más minimalista. No sé cuándo saldrá, porque lo estoy haciendo con calma, espero no quemarme de tanto curro (sonríe).