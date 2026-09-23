Espectacular derrumbe en el garaje de un edificio de A Coruña

Cuando muchos de los vecinos de los números nueve y once de la calle Casares Quiroga, en la segunda fase de Elviña, ya estaban plácidamente dormidos, pasadas las doce de la noche, un estruendo les sobresaltó: acababa de derrumbarse el tejado del acceso al garaje comunitario.

Muchos salieron a la calle a recibir a los Bomberos, que habían acudido rápidamente a inspeccionar y comprobar estado de un voladizo. Determinaron que un fallo derivado de una "patología constructiva", provocó el descuelgue del forjado que estaba suspendido, cayendo sobre la acera.

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Los escombros impedían el acceso al garaje del edificio, pero poco se podía hacer. Se balizaron las zonas afectadas a la espera de que se retiraran los cascotes. Y de momento, los vecinos que tenían el coche guardado en el garaje comunitario tuvieron que coger el autobús para ir al trabajo.