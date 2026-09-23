El Gobierno local lleva a pleno un cambio de 11,7 millones de euros en sus cuentas

Pleno de A Coruña Quintana

La Junta de Gobierno local se reunió ayer de forma extraordinaria para aprobar un modificado de crédito: es decir, un cambio presupuestario. El importe supera los 11,7 millones de euros y afecta a 95 convenios con varias entidades. El lunes pasará por la comisión de Hacienda como último paso antes del pleno del jueves, donde se someterá a votación.

Hay que entender que cada año, en los presupuestos (si se consiguen aprobar) se añade un documento de subvenciones nominativas: convenios que el Gobierno local cierra con otras entidades. Según establecen las bases del propio presupuesto, los acuerdos tendrían que haberse firmado antes del 31 de julio, pero no ha sido así. Ahora que han ‘caducado’, el Gobierno local se ve obligado a aprobarlos de nuevo.

Algunos de ellos son muy importantes, como los fondos para la adquisición de los terrenos para los accesos del nuevo Chuac, que el Gobierno local acordó con el autonómico, y que suman nada menos que 4,2 millones de euros. El segundo más importante afecta a la Ciudad de las TIC, el polo tecnológico que se está desarrollando en los terrenos de la antigua Fábrica de armas y que lidera el Ayuntamiento. Por último, también es muy importante la intermodal, dado que la ciudad tiene que afrontar costes de la instalación de la estación de bus en San Cristóbal. Solo esto junto suma más de 8,7 millones de euros.

Modificado presupuestario El Ideal Gallego

Por supuesto, también hay otras partidas dedicadas a la promoción del deporte, actividades culturales o ayudas sociales. Entidades como Cruz Roja, la Universidad o el Circo de Artesanos se benefician de ayudas de mayor o menor cuantía, así como la Cocina Económica o Antonio Noche.

Una de las partidas más importantes es la de la Academia Galega do Audiovisual, de 125.000 euros. Así, el Ayuntamiento contribuye a financiar los gastos de la edición de este año de la Semana do Cinema Galego, el Foro da Industria Galega do Audiovisual (FIGA) y las actividades previas a los Premios Mestre Mateo.

Pero también hay muchas partidas muy pequeñas de 6.000 e incluso 4.000 euros que van a para a las entidades más humildes, normalmente de naturaleza deportiva. Todas ellas precisan de estas ayudas para continuar con sus actividades.

“Mero formalismo”

En cuanto a por qué no se han tramitado los convenios a tiempo, desde el Ayuntamiento replican que no todas las entidades entregan el papeleo en ese plazo o pidieron un cambio de la finalidad de la subvención. Aseguran desde María Pita que este modificado de crédito es un “mero formalismo” que permite ampliar el plazo, garantizando así la seguridad jurídica. En la documentación que se examinó ayer en la Junta de Gobierno local se indica que, por lo menos en 37 casos, se tramitó demasiado tarde, a partir del 1 de agosto. Eso significa que no serían válidos, por lo menos hasta que el pleno apruebe el nuevo plazo que llega hasta el 30 de noviembre.

Aunque el Gobierno local ha perdido el apoyo del BNG, y el ambiente político cada vez es más tenso conforme se acercan las elecciones municipales, se espera que el modificado presupuestario se apruebe sin mayores problemas, dado que afecta a muchas entidades sociales de la ciudad. Para el Gobierno local, se trata de un simple trámite, de manera que el del jueves será uno de los plenos más tranquilos de lo que queda de mandato.