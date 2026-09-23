El flujo del tráfico cayó de media un 2% en las principales vías de A Coruña

Menores practican gimnasia en la calle Concepción Arenal Javier Alborés

La calle Concepción Arenal se cerró ayer al tráfico, no con motivo de unas obras o de un accidente, sino como el acto final de un apretado programa de la Semana Europea de la Movilidad. Durante unas horas, la calle que da a la plaza de Cuatro Caminos se convirtió en un recinto acotado donde los niños pudieron pedalear recorriendo circuitos o practicando sus habilidades gimnásticas. El Ayuntamiento fomenta así el abandono del vehículo privado, ofreciendo al público una visión de cómo sería la ciudad si no tuviera que renunciar a tanto espacio por los coches porque, desde 2019 hasta 2025, el número de vehículos que recorren las principales vías de la ciudad apenas ha caído poco más un 2% de media.

La calle Concepción Arenal se cerró ayer a la circulación para permitir que los niños jugaran en el asfalto

Los últimos datos ofrecidos por la Concejalía de Movilidad de la Intensidad Media Diaria (IMD) muestran un comportamiento muy variado. Mientras que el número de vehículos que recorren San Andrés se redujo sensiblemente tras su humanización, pasando de 9.121 en 2019 a 7.242, esta reducción se debe sobre todo a la eliminación del ‘tráfico de agitación’ que generan los coches buscando aparcamiento (y que se eliminó de la vía). Más importante aún es el Paseo Marítimo, la vía donde más se ha reducido la densidad de circulación en los últimos años. Si antes de la pandemia eran 29.171 los vehículos que circulaban en enero, el mismo mes en 2025 arrojaba una media diaria de 22.968. Aunque ha subido ligeramente en los últimos tres años, supone todavía un descenso del 22%, igual que ha ocurrido con la avenida del Ejército. La avenida de Monelos, la de Arteixo y la de Oza se encuentran también entre las vías que se han descongestionado en los últimos años, en mayor o menor medida.

Juan Flórez

Por el contrario, Juan Flórez canaliza cada vez más tráfico, pasando de una IMD de 14.531 en enero de 2019 a 16.517 en 2025. También se ha incrementado considerablemente el tráfico en la avenida de Manuel Murguía, que flanquea el estadio de Riazor, así como en la avenida de Arteixo. Pero la que más ha visto un aumento del tráfico es la ronda de Nelle. Mientras que su paralela, la de Outeiro, ha mantenido inalterable su IMD en los años, rondando los 21.000 vehículos diarios, la ronda de Nelle cada vez acoge más tráfico rodado, que ha crecido un 15% entre 2019 y 2025.

Mención aparte merece Alfonso Molina. El principal acceso a la ciudad sigue recibiendo cada día miles de vehículos, más de 54.000 en el tramo urbano que controla el Ayuntamiento, aunque hay que decir que la cifra sube a los 100.000 en total. El hecho de que no haya cambiado con respecto a antes de la pandemia pone de manifiesto la importancia de mejorar las conexiones y el transporte colectivo en el área metropolitana, una asignatura todavía pendiente, aunque hace poco que el Ayuntamiento propuso a finales de julio un área de prestación conjunta de taxis, que abarcaría a Arteixo, Oleiros y Culleredo. Que excluyera a los otros municipios del área generó malestar, pero la alcaldesa, Inés Rey, apuesta por incluir primero a los más cercanos a A Coruña.

Un paquete municipal de ayudas a los taxis Adaptados El Ayuntamiento ofrece subvenciones para los taxis adaptados a pasajeros con movilidad reducida, para compensar los gastos derivados de la conservación y el mantenimiento del vehículo. En total, se destinarán 30.000 euros (importe que se dividirá entre todas las solicitudes aceptadas) pero esta subvención será compatible con otras que se soliciten o que ya se hayan percibido. Estas iniciativas incluyen tanto ayudas a los taxistas como medidas de apoyo al consumo, como los Bono Taxi que también tienen como objetivo a viajeros con movilidad reducida. “Desde o concello queremos facer todo o que está na nosa man para conseguir que o taxi sexa un servizo o máis completo e inclusivo posible”, explicó la concejala de Movilidad, Montserrat Paz. Las solicitudes se pueden presentar en la sede electrónica municipal o en el registro general en quince días.

A pie

Mientras tanto, el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para impulsar la movilidad sostenible en una ciudad que, todo hay que decirlo, siempre ha sido muy popular. La alcaldesa destacó durante la presentación de la Semana Europea de la Movilidad las características da Coruña como “unha cidade compacta, de apenas 37,5 quilómetros cadrados, na que moitos dos desprazamentos diarios poden facerse a pé, en bicicleta ou en transporte público”.

A falta de conocerse el actual, que el Ayuntamiento encargó antes de licitar el nuevo contrato de transporte público (que Tranvías presta de manera irregular), el último informe del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se remonta a 2013, y en esa época ya se señalaba que el 47,4% de los desplazamientos que se realizan con origen y destino dentro de la ciudad se realizan a pie. El Foro de Movilidad Alphabet publicó una encuesta en febrero de este año en la que se señala que el 72% de los coruñeses se desplaza preferentemente a pie. Esto supera con mucho la media española, que se sitúa en el 65%.

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La alcaldesa asegura que la transformación urbana comenzó en 2019, con la recuperación de espacio público para lo peatones, la mejora de los itinerarios peatonales y la accesibilidad en los barrios, el refuerzo del transporte público y la ampliación de las alternativas al vehículo privado. “Somos unha cidade pequena en extensión, pero pensamos ao grande. A transformación da Coruña acompaña os avances das principais cidades europeas”, apuntó Rey. La movilidad del futuro avanza, pero lo hace muy lentamente.