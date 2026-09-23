El Festival Internacional de Cine de A Coruña, Intersección vuelve a partir del 13 de octubre 

El cartel de presentación del festival en el año 2022 Archivo El Ideal Gallego

Intersección, el Festival Internacional de Cine de A Coruña celebrará su novena edición del 13 al 17 de octubre. A menos de un mes del inicio, el festival desvela las primeras claves de la programación de 2026, reforzando su diálogo con el panorama internacional del cine contemporáneo a través de la curadoría, la formación y la participación de profesionales vinculados a algunas de las instituciones y proyectos culturales más relevantes de Europa.

El festival propone acercarse al cine de hoy a través de dos focos dedicados a Square Eyes y Eva Giolo. Dos perspectivas diferentes y complementarias: la de una agencia que trabaja para hacer circular internacionalmente un cine que asume riesgos narrativos y estéticos, y la de una artista que convierte el cuerpo, los gestos, la memoria y el lenguaje en materia cinematográfica.

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Square Eyes

Con sede en Viena, Square Eyes lleva más de una década acompañando filmes de autor que se alejan de los circuitos más convencionales. Esa mirada se traslada a una selección que permitirá descubrir en A Coruña películas que, desde lenguajes y perspectivas muy diversas, abordan algunas de las tensiones del mundo contemporáneo.

El trabajo y la desigualdad, la inteligencia artificial, la crisis climática, las identidades, la violencia digital o las formas de ocio y consumo atraviesan historias que van desde la minería informal en Marruecos hasta el trabajo invisible que alimenta los sistemas de inteligencia artificial o los efectos ambientales del turismo de masas.

Entre ellas se encuentran: 'Daria’s Night Flowers', 'Stone of Destiny', 'L'mina' o 'Their Eyes', que se verán por primera vez en Galicia luego de su paso por festivales como Cannes, Berlinale, FIDMarseille, SEMINCI, Viennale, Curtas Vila do Conde o IndieLisboa.

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Eva Giolo

Frente a esta panorámica de voces y realidades encontramos a la artista Eva Giolo, que desenvuelve su práctica entre el cine, el video y la instalación, con una atención especial a la experiencia femenina y empleando estrategias experimentales y documentales para explorar la intimidad, la memoria y el lenguaje. Su trabajo fue presentado internacionalmente en festivales, museos y centros de arte, y 'Flowers Blooming in Our Throats', una de las piezas que podrá verse en A Coruña, fue nominada a los European Film Awards.

Intersección propone descubrir su cine a través de cinco obras rodadas en 16 mm, en las que Giolo observa los cuerpos, los pequeños gestos y los espacios que habitamos para hablar de la pertenencia, la familia, la maternidad, el trabajo, el agotamiento o de la relación con el paisaje. 'A Tongue Called Mother', 'Flowers Blooming in Our Throats', 'The Demands of Ordinary Devotion', 'The Advantage of Lying On The Floor e Becoming Landscape' trazan un recorrido por su filmografía entre 2019 y 2024 y ofrecen una ocasión excepcional para descubrir en la gran pantalla el cine de Giolo, con obras que se proyectarán por primera vez en España y en Galicia.

La presencia de Eva Giolo se extenderá al programa de formación con una masterclass en colaboración con CREA, Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización.

Intersección también dedica un espacio destacado al cine español y gallego, con cineastas como Dora García, Antoni Muntadas, Laida Lertxundi, Irati Gorostidi, Maider Fernández Iriarte, Ainara Elgoibar, Luis E. Parés, Carla Andrade, María Cañas o Ángel Santos.