El Chuac se une a "Renalidades" para concienciar sobre las enfermedades glomerulares

Presentación de la campaña por el Día Mundial de las glomerulopatías

El Chuac fue escenario este miércoles del lanzamiento a nivel estatal de la nueva edición de la campaña "Renalidades", coincidiendo con el Día Mundial de la glomerulopatías que se celebra este viernes, 25 de septiembre. La campaña va a recorrer diferentes ciudades de España como Madrid, Valencia o Málaga.

La glomerulopatía es una enfermedad renal ultrarrara y crónica que afecta a los glomérulos, que los encargados encargados de filtrar la sangre en los riñones, pudiendo causar un daño renal irreversible. Se estima que cada año se diagnostican entre 1 y 3 nuevos casos por cada millón de habitantes en el mundo.

Con "Renalidades" (combinación de renal y realidades) se pretende dar a conocer las muchas formas en que la enfermedad renal afecta a la vida de los pacientes y de quien les rodea, no solo en la salud, sino también en el emocional y el social. Es una campaña de sensibilización que une personas, ciencia y arte para visibilizar el impacto de dos enfermedades renales raras.

La biofarmacéutica Sobi, junto a Alcer y a la Asociación para la Información y la Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas (AIRG-E) estuvieron presentes hoy miércoles en el Hospital Universitario de A Coruña, informando sobre la campaña "Renalidades" para concienciar a la sociedad sobre la glomerulopatía, enfermedad renal rara y el que supone para las personas que conviven con ella.

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“En Alcer creemos que la difusión del conocimiento de estas enfermedades raras del riñón puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que las tienen, mostrando realidades como la necesidad de un diagnóstico temprano”, destaca Rafael Rodríguez, presidente de Federación Alcer Galicia y de Alcer Coruña.

Desde la Asociación para la investigación y la información de enfermedades renales genéticas de España (AIRG-E), su presidenta, Marta Roger, destaca la importancia de este tipo de campañas “para que la sociedad conozca las necesidades y los retos de las personas con enfermedades glomerulares y, sobre todo, para que no se sientan solos. Es el que da sentido el trabajo que realizamos en AIRG-Y”.

“El trabajo de asociaciones como Alcer y AIRG-Y es fundamental para dar visibilidad a patologías raras del riñón como son la glomerulopatías” afirma Rocío Parrilla, responsable de Pacientes de Sobi Iberia. “En Sobi nos esforzamos por impulsar el conocimiento de estas enfermedades entre la población general, para sensibilizar sobre las necesidades de las personas que conviven con ellas. Queremos ayudar a mejorar su calidad de vida”, subraya.