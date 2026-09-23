El callejón marrón: Historiador Vedía se convierte en una de las calles más sucias de A Coruña

UN vecino contempla un excremento en la calle Historiador Vedía Javier Alborés

Los excrementos caninos, y sus desagradables rastros, son un problema que enfrenta toda A Coruña, pero no en todos las calles escriben una pintada denunciando el problema. En Historiador Vedía, si. Desde hace unos días, se puede leer en el muro que remata esta calle sin salida una frase recriminatoria: "O can non ten culpa. Recolle a merda, porco!".

El caso es que Historiador Vedía va camino de convertirse en una de las calles más sucias de A Coruña. En su tramo final, el que discurre entre el Ciudad de Lugo y las escaleras que salvan el desnivel a Magistrado Manuel Artime, pueden contabilizarse cerca de 20 rastros de defecaciones caninas en apenas 50 metros.

Un vecino asegura que la culpa es de un par de dueños de animales que visitan la calle frecuentemente para usarlo de aliviadero aprovechando que no tiene tráfico por ser un callejón. El caso es que la situación ha sacado de quicio al pintor del grafiti, con el que la calle amaneció hace solo un par de días.

Unos aseguran que toda A Coruña padece el mismo problema, pero que este se ha agravado en los últimos tiempos debido a la sequía, dado que la lluvia limpia gran parte de los detritus. Además, convierte en un problema añadido la orina, que obliga a los dueños de los negocios a baldear con lejía para combatir el olor.

Es más sensato confiar en la lluvia que en el civismo de algunos dueños de animales. Porque es cierto que los excrementos caninos son un problema en A Coruña. Hace un año, el Ayuntamiento estimaba que se retiran 10 toneladas de este material de las calles de A Coruña anualmente, lo que tiene un coste de 360.000 euros. Sin embargo, el año pasado solo se tramitaron 18 multas por este motivo.

La campaña de heces de can se saldó con 18 multas en un año Más información

"Es una cuestión de educación", evidencia una señora. Con miles de perros conviviendo en una ciudad tan pequeña, esta cualidad se vuelve cada vez más importante.