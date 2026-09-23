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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña convoca 18 nuevas plazas de empleo público

Los puestos para cubrir son de técnico de la Administración General

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/09/2026 12:45
Examen para una convocatoria de oposiciones en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de A Coruña abre la convocatoria para 18 plazas de empleo público municipal de acceso libre para reforzar los servicios públicos de la Administración local. Los puestos para cubrir son de técnico de la Administración General. Para acceder al proceso, las personas candidatas deben poseer o estar en condiciones de obtener el título universitario oficial de grado o estar en posesión de titulaciones de licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente.

“Una Administración fuerte es fundamental para que las cosas funcionen. Más personal en las distintas áreas que conforman la actividad municipal significa más capacidad de hacerles frente a los retos de la ciudad. Creemos que la forma de cumplir con la ciudadanía pasa por el refuerzo tanto de medios materiales como de medios humanos”, apuntó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, quien recordó también la importancia del Ayuntamiento para contribuir a crear empleo público de calidad.

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En lo que va de año, el Ayuntamiento llevó a cabo un refuerzo de los recursos humanos de la Administración local con la convocatoria de un total de 94 plazas en diferentes departamentos, incluyendo puestos de acceso libre por oposición (50), de promoción interna (37) y de movilidad (6).

“Durante muchos años este Ayuntamiento apenas convocó plazas y redujo su capacidad de respuesta ante los problemas de la ciudadanía. Por indicación de nuestra alcaldesa, esta situación cambió desde el pasado mandato: hoy tenemos más empleo público y mejores servicios y seguiremos por esta senda tal y como estableció Inés Rey”, indicó el también primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage.

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