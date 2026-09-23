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A Coruña

El Ayuntamiento completa las obras de ampliación de las estaciones de BiciCoruña

El nuevo punto de servicio de los Cantones es uno de los más grandes de la ciudad, con 27 puestos de anclaje

Ana Herrero
23/09/2026 00:31
Estación de BiciCoruña en los Cantones
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Desde ayer, los Cantones ya cuentan con su definitiva estación de BiciCoruña, la segunda más grande de toda la ciudad, con 27 anclajes, lo que la sitúa solo por detrás de la plaza de Pontevedra. Esta parada sustituirá a la provisional, que permaneció operativa en la acera frente al carril bici de los jardines de Méndez Núñez.

De esta manera, aprovechando el último día de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento completa la mejora general de estas infraestructuras, uno de sus programas estrella en lo que se refiere a la circulación, y que disfruta de una gran aceptación de los usuarios. Este año, señala el Ayuntamiento, está batiendo su récord histórico de usos, con días con más de 10.000 registros.

Solo la semana pasada, el Ayuntamiento instaló 16 nuevos anclajes en estaciones ya existentes, donde se percibe una alta demanda: cuatro más en el Chuac, otros cuatro en la Torre de Hércules, dos en la plaza de España y otros tantos en el Ágora, el Hospital Abente y Lago y A Grela 1. Estas actuaciones se sumaron a las ampliaciones de la Fábrica de Tabacos, donde se dobla la capacidad de la estación pasando de 12 a 24 anclajes.

19.116 usuarios tiene el servicio municipal de alquiler de bicicletas, que cada año bate récords de usos y de ampliaciones

Precisamente la Fábrica de Tabacos fue el lugar escogido para acoger la Semana de la Movilidad en esta edición por ser uno de los de mayor demanda de la red. Se sitúa en cuarto lugar, solo por detrás de Puerta Real, plaza de Pontevedra y la Casa del Agua. El servicio municipal de alquiler de bicicletas dispone actualmente de 856 vehículos, 85 estaciones y 19.116 usuarios. Solo entre enero y agosto de este año se contabilizaron más de 1,9 millones de usos, 100.000 más que en todo 2025. Como señaló la alcaldesa, Inés Rey, al comienzo de la Semana de la Movilidad, “estas cifras amosan que cando ofrecemos alternativas cómodas, accesibles e útiles, a cidadanía responde”.

En cuanto a los Cantones, este verano ya entraron en servicio y las nuevas paradas de autobús en los Cantones, en el Obelisco y frente al Copacabana, completando de esta manera las opciones de transporte público en la zona.

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