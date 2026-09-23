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A Coruña

El deterioro del metrosidero de los Cantones se evidencia tras un año

El Ayuntamiento no ha certificado la muerte de un ejemplar que está seco y que ha perdido su follaje

Abel Peña
Abel Peña
23/09/2026 04:40
El metrosidero del obelisco antes de ser trasplantado y en una imagen de esta semana
El metrosidero del obelisco antes de ser trasplantado y en una imagen actual
Quintana/ P.G. Fraga
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El calor está pasando factura a los coruñeses, que padecen las altas temperaturas de un mes de septiembre tórrido, pero no tanto como al metrosidero de los Cantones, que no está siendo capaz de resistir el choque térmico que supone su situación, en medio de la nueva explanada de piedra, y que no ha recuperado la normalidad desde que fue trasladado, apenas a unos metros de su ubicación original, en noviembre de 2025. A día de hoy, la muerte de este ejemplar parece evidente a ojos del espectador, aunque el Ayuntamiento todavía no haya certificado el deceso.

Sin embargo, su aspecto es tan lamentable que parece que hoy en día se tiene en pie únicamente por los grandes tablones con los que lo apuntalaron tras trasplantarlo. La situación resulta evidente si se le compara con el año pasado, cuando su copa era mucho más frondosa y, además, de un color verde más sano. Otro ejemplar de metrosidero, el más grande de la ciudad, ubicado en el cuartel de la Policía Local, muestra un aspecto mucho más saludable a pesar de su venerable edad (tiene 200 años), dado que es el decano de los árboles coruñeses.

Los puntales que instalaron después de trasplantarlo parecen ser lo único que evita que se derrumbe

Se puede percibir, eso sí, que la sequía ha afectado al color de las hojas, que presentan un verde desvaído, pero su aspecto general es mucho mejor que el más joven de los Cantones. Hay que decir que el mal tiempo ha provocado lo que los expertos denominan ‘estrés hídrico’. Es decir, que las raíces no han podido absorber suficiente humedad como para resistir las altas temperaturas.

El metrosidero de los Cantones, este miércoles

El calor del verano castiga al metrosidero de los Cantones, que presenta un aspecto cada vez más preocupante

Más información

Pero también se ha criticado el procedimiento apresurado con el que se trasladó el árbol para hacer sitio al nuevo ascensor del parking de los Cantones. El proceso debería haber durado semanas para dar tiempo al árbol a acostumbrarse, pero se ejecutó con demasiadas prisas. En el proyecto original, un banco circular rodeaba el árbol, que ofrecería la sombra al público que se sentara. Pero es muy improbable que esta visión llegue a hacerse realidad. Por lo menos, con este metrosidero.

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