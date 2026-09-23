Del rock italiano de Zucchero al pop gallego de Andrés Suárez: estos serán los conciertos del A Coruña LiveXperience

Un momento de la presentación del ciclo de conciertos A Coruña LiveXperience by CaixBank, esta mañana, en el Palacio de la Ópera Javier Alborés

El próximo mes de octubre dará comienzo en el Palacio de la Ópera la tercera edición del ciclo 'A Coruña LiveXperience by CaixaBank', una propuesta que acogerá seis conciertos de diferentes artistas referenciales a nivel nacional e internacional, "con estilos eclécticos". capaces de generar una conexión única con el público. En la presentación, celebrada en la mañana de este miércoles, Marta Albela, directora comercial en Galicia de CaixaBank, y Ramón García-Barros, director de la promotora coruñesa Cávea Producciones, presentaron la programación del nuevo ciclo, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre y el 13, 27 y 28 de noviembre.

Silvia Pérez Cruz abrirá el ciclo LiveXperience en el Palacio de la Ópera Más información

El día 1, Silvia Pérez Cruz se subirá al escenario del Palacio de la Ópera para abrir la tercera edición del ciclo musical. Tras haber publicado su último disco 'Oral_abisal', llegará a A Coruña en el formato más íntimo posible: ella sola y su guitarra sobre el escenario. Esta será una oportunidad de que en el recinto coruñés se genere un nivel de complicidad y cercanía mayor de lo que ya es habitual en la artista catalana y que el propio público coruñés ha podido disfrutar en otras ocasiones. Al día siguiente, la voz más icónica del rock blues italiano Zucchero aterrizará en la glorieta de América como parte de su gira mundial 'Overdose d'Amore Gold'.

The Amy Whinehouse Band, la banda original de Amy, ofrecerá el día 3 de octubre el tercer concierto del ciclo y de un fin de semana de lujo en la ciudad. Liderada por su director musical y bajista de toda la vida, Dale Davis, la banda -formada por los músicos originales que la acompañaron desde sus primeras actuaciones en pubs londinenses hasta los estadios con entradas agotadas- da vida a las canciones icónicas de Amy tal y como ella las concibió. Ya en el mes de noviembre, Kiko Veneno, ofrecerá el día 13 el cuarto concierto del ciclo. En los primeros días de noviembre presentará un nuevo disco y A Coruña será una de las primeras ciudades en disfrutarlo.

Andrés Suárez | “Hoy se habla de algoritmos y de listados, y me da una mezcla de pena y vergüenza” Más información

El 27 de noviembre, será el turno del cantautor ferrolano Andrés Suárez, que aprovechará la ocasión para presentar su nuevo disco 'Lúa'. Según el cantante, este trabajo nació de un momento doloroso de su vida y, al mismo tiempo, de un proceso de sanación con el que logró renacer. El día 28 de noviembre, una de las voces emergentes más prometedoras del pop español, Marta Santos cerrará la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank. La cantante de 25 años nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), ha versionado a lo largo de su carrera algunos de los temas más conocidos del reggaetón y el pop en español, como 'La Bachata', de Manuel Turizo, 'No me tires flores, de Alejandro Sanz y Rels B, 'Lloviendo Estrellas', de Cristian Castro' o 'Las Cosas Pequeñitas', de Manuel Carrasco, entre otras.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 31 de agosto. A partir de las 11.00 se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de Ourense y en la plataforma online de Ataquilla, por precios entre 42 y 45 euros, según el sector.