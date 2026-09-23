Cántigas da Terra abre o seu 21º Ciclo de Coros reivindicando o teatro de Castelao e Blanco Amor
Esta fin de semana haberá representacións de 'A Tía Lambida' e 'Os vellos non deben namorarse'
O xa consagrado Ciclo de Coros organizado por Cántigas da Terra chega un outono máis á cidade da Coruña fiel ó seu obxectivo de recuperar e divulgar o folclore galego en calquera das súas expresións. A programación, consistente de galas, palestras, obradoiros e concertos, desenvolverase entre o Teatro Rosalía de Castro, o Circo de Artesáns e a Fundación Luís Seoane.
A programación desta edición articúlase en tres xornadas e dará comezo o vindeiro sábado 26 de setembro co Cadro de Teatro de Cántigas da Terra levando a escena 'A Tía Lambida' de Eduardo Blanco Amor (Circo de Artesáns, 12:00).
O domingo no Rosalía de Castro contaremos cunha gran produción a cargo de Os de Algures, Aula Municipal de Teatro de Pontevedra, Soalleira de Dorrón, Tarabelo Teatro, Danza e Teatro Cafuné, Sete espadelas e Leña as ferreñas, quen presentarán a emblemática 'Os vellos non deben de namorarse' oitenta e cinco anos despois da súa estrea en Bos Aires.
Cántigas da Terra sumarase tamén ó elenco desta adaptación que pola súa fidelidade á visión escénica de Castelao, recuperando o vestiario da obra gráfica orixinal e as indicacións do autor sobre elementos, escenografía, movementos e músicas tradicionais.
O teatro é a primeira parte dun ciclo que tamén abordará a cultura e música tradicionais.