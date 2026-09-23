Un bar mítico del Orzán, en el que cantó Rosalía, pende de un hilo por la venta del edificio, de 1902

O Reventón, en el número 11 de la calle Orzán, un edificio de 1902 a la venta Patricia G. Fraga

Es, probablemente, la casa que más encanto desprende en toda la calle del Orzán. Construida en 1902, conserva el carácter histórico de la zona. Con dos plantas y ochenta metros cuadrados, el número 11 de la céntrica calle está a la venta, una operación que se llevará por delante un bar mítico de la noche coruñesa: O Reventón.

El precio de la casa adosada, que también da a la calle Cordonería, es de 319.000 euros, pero el valor sentimental es, para muchos, incalculable. Francisco Espasandín, al frente de O Reventón desde hace doce años, explica que se trata de un bar “típico de A Coruña” al que él mismo “acudía de chaval”.

Si la propiedad se vende –el propio anuncio de la inmobiliaria indica la existencia de un “local de ocio” en la planta baja–, “tendré que marchar, aunque es una faena. Buscaré otro sitio al que ir, pero en esta zona ya no dan licencias”, sostiene Espasandín. Lo más triste para el gerente del local, al que todo el mundo conoce como Paco, es dejar atrás una infinidad de recuerdos. “Rosalía vino a tomar algo y acabó cantando aquí. Fue después de su concierto en el castillo de San Antón, cuando todavía no era tan famosa”, comenta. Y este es tan solo un capítulo de más de una década de historia en la calle que un día acogió todas las noches de fiesta en A Coruña.

Los clientes que se han enterado de que su bar de confianza pende de un hilo, indica Paco, “están muy tristes y afectados. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que me dan sus condolencias”.

Pese a que el futuro propietario del inmueble decidirá qué hacer con él, el gerente de O Reventón no tiene grandes esperanzas de poder seguir desarrollando su actividad como hasta ahora: “Vendrá un inversor que lo tirará todo para construir un edificio, porque por esta zona no hay muchas viviendas”. De ser así, la calle Orzán perdería su esquina amarilla más querida.

El anuncio

“Con ochenta metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas, este inmueble es perfecto para quien busca un proyecto de reforma personalizado”, señala el anuncio publicado en la plataforma inmobiliaria Idealista.

La planta inferior, añaden desde Fincor Galicia, la inmobiliaria encargada de la venta, “alberga actualmente un local de ocio, mientras que la planta superior presenta una distribución diáfana que te permite adaptar los espacios según tus necesidades, orientación sureste que garantiza excelente luminosidad natural durante todo el día. Aunque requiere reforma, la estructura es sólida y ofrece infinitas posibilidades de personalización”. En total, 319.000 euros, pero infinidad de recuerdos entre estas paredes.