A Coruña tendrá su primera hidrolinera antes de final de año

Hidrolinera

Galicia incorporará antes de finalizar 2026 sus primeras estaciones de repostaje de hidrógeno, dos de las cinco que HVR Energy prevé desplegar en la comunidad.

El proyecto será uno de los asuntos que se abordarán el próximo 1 de octubre en el Hydrogen Day 2026, que la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2), con la colaboración del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), celebrará en A Coruña, según han detallado este miércoles los organizadores.

La jornada abordará el desarrollo de infraestructuras de repostaje, la investigación aplicada, los vehículos de pila de combustible, el transporte pesado y las aplicaciones marítimas.

El autobús propulsado por hidrógeno verde finaliza su experiencia piloto con éxito Más información

El programa permitirá conocer proyectos que se encuentran en distintas fases de desarrollo y las experiencias de compañías que trabajan en la incorporación del hidrógeno al transporte.

HVR Energy prevé desplegar cinco estaciones de repostaje de hidrógeno en Galicia, aunque son dos las que entrarán en funcionamiento antes de que acabe el año.

A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo y Pontevedra figuran entre las ubicaciones previstas, mientras la compañía estudia otros emplazamientos para la quinta instalación.

A esta infraestructura se sumará la estación asociada al proyecto Julio Verne, en el Puerto de Vigo, actualmente en desarrollo.