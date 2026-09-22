Obras del Nuevo Chuac Javier Alborés

La ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña avanza un nuevo paso. La Xunta ha recibido siete ofertas de empresas para ejecutar la fase 2.1 de las obras, un contrato valorado en cerca de 52,2 millones de euros que permitirá preparar los terrenos sobre los que se levantará la futura ampliación hospitalaria.

Los trabajos contemplan las principales actuaciones de excavación, movimiento de tierras y valorización de materiales necesarias antes de que pueda comenzar la construcción de los nuevos edificios asistenciales. El objetivo del Gobierno gallego es adjudicar el contrato a finales de 2026.

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Esta fase forma parte de la segunda etapa de la ampliación del Chuac, que se ha dividido en dos contratos. Según explica la Xunta, esta planificación busca adaptar la construcción del nuevo edificio asistencial a las necesidades asistenciales y presupuestarias existentes en el momento de cada licitación y evitar sobrecostes que puedan afectar al calendario previsto.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la demolición de 17 viviendas unifamiliares en el entorno de Curramontes, además de las construcciones auxiliares situadas en las parcelas, como garajes, almacenes y otras edificaciones complementarias.

El proyecto también contempla la demolición de los cierres de las parcelas y de distintos viales del ámbito de actuación, entre ellos las calles Curramontes y Castaño de Eirís.

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A estos trabajos se suma la retirada de las redes de servicios que quedarán fuera de funcionamiento antes del inicio de las siguientes actuaciones, así como la demolición de dos aparcamientos provisionales situados dentro de la zona afectada por las obras.

La fase 2.1 tiene como objetivo dejar preparados los terrenos para que pueda desarrollarse posteriormente la construcción del nuevo edificio asistencial del Chuac. Por ello, las actuaciones previstas incluyen tanto la preparación del suelo como la eliminación de las edificaciones e instalaciones que ocupan actualmente el ámbito de la ampliación.