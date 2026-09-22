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A Coruña

Revolución en un instituto de A Coruña: se prohíbe 'farmear aura' en los recreos

El centro educativo informó a los padres a través de Abalar de la medida, después de registrar "incidentes múltiples" en el patio

Julia Nóvoa
22/09/2026 15:32
Un momento de las batallas de 'farmear aura', esta tarde, en Méndez Núñez
Un momento de las batallas de 'farmear aura', en Méndez Núñez
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El fenómeno 'farmear aura' ha llegado demasiado lejos. Por lo menos así lo piensan desde la Dirección del IES Adormideras de A Coruña, quienes, después de registrar "incidentes múltiples" en los recreos a raíz de este tipo de batallas, han optado por prohibir este tipo de actos en horario lectivo.

Un momento de las batallas de 'farmear aura', esta tarde, en Méndez Núñez

A Coruña enloquece con el fenómeno viral del momento, 'farmear aura'

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Las batallas de aura, que llegaron a los jardines de Méndez Núñez de A Coruña el pasado mes de agosto ante la presencia de varios cientos de asistentes, es la nueva tendencia viral entre los nativos digitales. Para los más jóvenes, el aura es algo que está presente en todos lados. No obstante, tener poco o nada de 'aura' es algo que, gracias a las redes sociales -las mismas que instauraron este término-, se puede cambiar. Para ello, dos personas deben impresionar al público con los gestos, las poses y los bailes más virales del momento.

En el caso del instituto coruñés, este fenómeno llegó demasiado lejos. Por lo que optaron por 'recreos sen aura'. "Estimadas familias, dados os incidentes múltiples que están tendo lugar nos recreos de onte e hoxe por mor das 'batallas de farmear aura', quedan prohibidas no centro escolar durante o horario lectivo", explicaron a través de un mensaje en Abalar miembros del equipo directivo.

Therians

De los therians a las batallas de “farmear aura”

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