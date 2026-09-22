Revolución en un instituto de A Coruña: se prohíbe 'farmear aura' en los recreos

Un momento de las batallas de 'farmear aura', en Méndez Núñez Carlota Blanco

El fenómeno 'farmear aura' ha llegado demasiado lejos. Por lo menos así lo piensan desde la Dirección del IES Adormideras de A Coruña, quienes, después de registrar "incidentes múltiples" en los recreos a raíz de este tipo de batallas, han optado por prohibir este tipo de actos en horario lectivo.

A Coruña enloquece con el fenómeno viral del momento, 'farmear aura' Más información

Las batallas de aura, que llegaron a los jardines de Méndez Núñez de A Coruña el pasado mes de agosto ante la presencia de varios cientos de asistentes, es la nueva tendencia viral entre los nativos digitales. Para los más jóvenes, el aura es algo que está presente en todos lados. No obstante, tener poco o nada de 'aura' es algo que, gracias a las redes sociales -las mismas que instauraron este término-, se puede cambiar. Para ello, dos personas deben impresionar al público con los gestos, las poses y los bailes más virales del momento.

En el caso del instituto coruñés, este fenómeno llegó demasiado lejos. Por lo que optaron por 'recreos sen aura'. "Estimadas familias, dados os incidentes múltiples que están tendo lugar nos recreos de onte e hoxe por mor das 'batallas de farmear aura', quedan prohibidas no centro escolar durante o horario lectivo", explicaron a través de un mensaje en Abalar miembros del equipo directivo.