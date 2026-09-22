Resonac pone a la venta su fábrica de A Coruña 

Trabajadores de Resonac en A Coruña El Ideal Gallego

La fábrica de Resonac en A Coruña entra en un proceso de revisión estratégica. La multinacional japonesa del sector químico y de materiales para semiconductores y movilidad ha puesto bajo análisis su negocio en España y busca un comprador para su filial, Resonac Graphite Spain, según fuentes financieras consultadas por elEconomista.es.

El proceso estaría siendo coordinado por el banco de inversión Greenhill desde Estados Unidos. La operación no se limitaría a España, ya que Resonac estaría estudiando alternativas para otros negocios y geografías dentro de la revisión global de su cartera.

La filial española tiene su actividad concentrada en la planta de A Coruña, donde produce electrodos de grafito y desarrolla tecnologías destinadas a optimizar el funcionamiento de hornos de arco eléctrico. La división de grafito del grupo emplea a unas 1.200 personas en más de 50 países, alrededor de 200 de ellas en la instalación gallega.

La compañía japonesa ha señalado durante 2026 que entre sus prioridades se encuentra concentrarse en sus negocios con mayor potencial de crecimiento y avanzar en la reorganización de su cartera. Un portavoz de Resonac en España declinó realizar comentarios sobre el proceso de venta.

Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan un descenso de la actividad de Resonac Graphite Spain durante 2025. La sociedad alcanzó unas ventas de 175,41 millones de euros, un 9,9% menos que los 194,70 millones registrados en 2024.

El resultado de explotación se situó en -4,42 millones de euros, mientras que las pérdidas netas consolidadas ascendieron a 12,67 millones. Aunque el ejercicio volvió a cerrar en negativo, el resultado supone una mejora significativa frente a los 90,55 millones de euros de pérdidas contabilizados un año antes.

La evolución de la filial española se produce mientras Resonac reorganiza internacionalmente sus actividades relacionadas con el grafito, un material empleado, entre otras aplicaciones, en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

La eventual entrada de un nuevo propietario supondría un cambio de manos para una instalación con una larga trayectoria industrial en A Coruña. Resonac desembarcó en la ciudad en octubre de 2017, cuando el grupo japonés, entonces denominado Showa Denko, tomó el control de la histórica fábrica coruñesa.

Desde entonces, la planta se ha integrado en la división internacional de grafito de la multinacional y se ha mantenido como uno de los principales activos industriales del grupo en España.

El futuro de las instalaciones dependerá ahora del resultado del proceso abierto por Resonac y de las alternativas que se analicen para la filial española.